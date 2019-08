Se va Ai Weiwei de Berlín, donde reside exiliado desde 2015

Berlín, Alemania

El artista y activista chino Ai Weiwei ha decidido abandonar Alemania, en donde vive exiliado desde hace cuatro años, porque el país está "demasiado centrado en sí mismo".

En una entrevista con el diario "Welt" el artista ha revelado que va a poner fin a su estancia en la capital alemana, pero sin aportar más detalles sobre cuándo se marchará o a dónde.

Mi familia y yo hemos estado aquí encantados, pero me voy de Berlín. Este país no me necesita porque está demasiado centrado en sí mismo", asegura.