Se solidarizan con Nexos, tras inhabilitación de la Función Pública

A lo largo del día, escritores, investigadores, columnistas, periodistas y lectores, han manifestado su solidaridad con la revista Nexos, luego de que este jueves se publicara en el Diario Oficial de la Federación que la Función Pública inhabilito a la empresa y solicitó el pago de una multa de 999 mil pesos.

La revista Letras Libres se solidarizó con Nexos en su cuenta de Twitter: Letras Libres se solidariza con la revista Nexos ante el hostigamiento burocrático de que es objeto por parte del gobierno federal".

El economista Gerardo Esquivel indicó que siempre ha encontrado en Nexos un espacio abierto al diálogo y al debate. "Leo la revista desde mis años universitarios y la considero fundamental en mi formación. He colaborado con la revista al menos desde 2002 y espero poder seguir haciéndolo en el futuro", escribió en Twitter.

El actor Joaquín Cosío también expresó que la sanción contra la revista es muy peligrosa. "Y sobre todo una VERGÜENZA mayúscula para AMLO y la 4T. ¿De verdad no hay nadie cuerdo entre sus seguidores? No puede creerse la magnitud de acción tan artera y cobarde. Irma Eréndira Sandoval, sí son iguales. Es más, son peores", compartió en redes sociales.

Para la poeta María Rivera la inhabilitación de la revista "es un claro ataque contra la libertad de expresión disfrazado de asunto administrativo y habla con elocuencia de espíritu censor y autoritario del régimen".

José Merino, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, señaló que la revista es una publicación necesaria en la conversación nacional.

"He tenido oportunidad de escribir en Nexos desde 2011 en su versión impresa y se me permitió ahí además crear un blog de datos hace unos tres años, que, en otra versión, sobrevive hasta hoy", dijo.

El escritor y conductor de "La dichosa palabra", Pablo Boullosa, también hizo un llamado a apoyar a la publicación dirigida por Héctor Aguilar Camín. "Qué rápido es el gobierno para actuar contra sus críticos. Qué lento para actuar contra el Covid-19, el cáncer, la pobreza, las facturas falsas, la contaminación…".

La investigadora del CIDE, Catalina Pérez Correa, también se pronunció en redes sociales: "Su contenido es neoliberal. Son fifís. En gobiernos pasados les dieron mucho dinero. Lo que está haciendo el Gobierno de México con Nexos tiene un nombre: censura. Es el uso faccioso del poder del estado para silenciar la crítica al régimen. El precio es la libertad de expresión".

Para Francisco Martín Moreno "el ataque" a Nexos constituye "una agresión en contra de la libertad de expresión y, por ende, en contra de los mexicanos amantes de la libertad y del progreso. Volvemos vertiginosamente a la época oscurantista de la inquisición, ahora encabezada por trogloditas en pleno siglo XXI".

De acuerdo con el antropólogo y politólogo José Ignacio Lanzagorta, colaborador de Nexos se publican textos con una gran variedad de posiciones críticas y ángulos.

"No es y no ha sido, en mi experiencia, una revista anti oficialista por principio. No creo que lo que hoy ocurre sea un acto de censura como tal, pero sí de una franca hostilidad y de desprestigio desde la administración federal. Tendrán que aclararse más los términos de esta sanción de la SFP, pues a simple vista, parece desproporcionada. Hasta ahora se ve más la sombra de revanchismo personal que la luz contra la corrupción.

Y, desde ahí, no solo se busca deslucir a toda la revista, sino también mancha los principios y formas de la administración federal", escribió en Twitter.

La Secretaría de la Función Pública inhabilitó a la empresa Nexos, sociedad, ciencia y literatura S.A de C.V, y ha establecido que deben “abstenerse de recibir propuestas o celebrar contrato alguno sobre las materias de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, con dicha moral, de manera directa o por interpósita persona, por el plazo de dos años”.

Esta determinación publicada en el DOF entra en vigor el día de mañana y señala que en caso de que al día en que se cumpla el plazo de dos años de inhabilitación, la empresa Nexos sociedad, ciencia y literatura, S.A. de C.V. no haya pagado la multa impuesta a través de la citada resolución, la inhabilitación subsistirá hasta que se realice el pago correspondiente de la misma.