Se restituyen tres piezas arqueológicas a México

Ciudad de México.- El gobierno de México recupera tres piezas arqueológicas que se encontraban en Italia, las piezas datan de 300 antes de Cristo (a. C.), Informó las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y Cultura.



Las piezas son una vasija globular de origen prehispánico (300 a.C.-600 d.C.) y dos figuras antropomorfas elaboradas en cerámica que pertenecen a la cultura de Teotihuacan, con fecha en el periodo del Clásico mesoamericano (250-600 d.C.), detallaron.







El comandante de los Carabineros para la Tutela del Patrimonio Cultural (TPC) de Italia, Roberto Riccardi, entregó los objetos al embajador de México en Roma, Carlos García de Alba, en un evento simbólico.

Militares de los Núcleos TPC de las ciudades de Turín y Ancona recuperaron las piezas tras investigaciones italianas que certificaron su exportación ilícita desde México.



Las figurillas teotihuacanas se recuperaron con control y monitoreo del comercio en línea, mientras que la vasija globular se descubrió en una investigación de la comercialización ilícita de obras de arte.







Con el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde diciembre de 2018, el Gobierno de México ha intensificado sus reclamos de objetos históricos en el extranjero.





La Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) han denunciado subastas en ciudades como Nueva York y París.



El patrimonio de México no es un artículo de lujo para un coleccionista, no es algo que deba ornamentar una casa, es parte de nuestra raíz son testigos de lo que somos como país. Hacemos un llamado para que no se compre este arte", manifestó este viernes la secretaria Frausto.