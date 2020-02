¿Se puede hacer ejercicio con resfriado y fiebre?

Si estás con resfriado o fiebre ¿es recomendable hacer ejercicios? Existen opiniones encontradas sobre el tema del resfriado común, sin embargo el hacer actividad física con fiebre no está permitido.

El Dr. Jayson Loeffert, médico de medicina del deporte de Penn State Health en Hershey, Pensilvania dijo que en el caso de la fiebre el ejercicio más bien aumenta la temperatura corporal incluso puede subir a un nivel más peligroso.

José María Cots, coordinador del Grupo de Trabajo en Enfermedades Infecciosas de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), indicó que la fiebre es un mecanismo de defensa y permite combatir la infección presente en procesos respiratorios y gripales.

Ahora bien, con el tema del resfriado algunos expertos si recomiendan que pueden hacer ejercicio pero con precaución, mientras que otros prefieren el descanso.

“La actividad física aumenta la frecuencia cardiaca y fomenta un flujo sanguíneo sano, y también abre los pulmones y libera endorfinas”, señaló el Dr. Jayson Loeffert, médico de medicina del deporte de Penn State Health en Hershey, Pensilvania. Pero si la persona se siente más cansado de lo normal es mejor reducir la intensidad.

“Entrenar con una gripe va a modificar durante la práctica el patrón respiratorio del deportista y la actividad muscular, por lo tanto, habrá una reducción del rendimiento físico y un riesgo de empeoramiento del proceso”, comenta José Fernando Jiménez Díaz, responsable del Grupo de Medicina del Deporte de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG)

Aclaró que cuando la reducción del rendimiento en la actividad es por un resfriado se debe disminuir la actividad. “La dieta, el reposo y especialmente la hidratación durante esos días son fundamentales”, añade Jiménez.

