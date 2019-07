Se mofan de Mariana Rodríguez por los obstáculos de su vida

MONTERREY, Nuevo León.- En los recientes días Mariana Rodríguez Cantú, influencer y pareja del Senador regiomontano Samuel García, compartió con sus seguidores de Instagram los obstáculos de la vida que le ha tocado sortear.

En el video agradeció a sus seguidores por seguir con ella durante tanto tiempo y ahí compartió las ''obstáculos'' que ha atravesado.

''A los hace un año se acuerdan de cuando perdí mis chanclas, se me cayó mi iPhone en la Marina, cuando se me cayó el san Benito ... que aquí tengo. No sé, todos los obstáculos que me han tocado vivir y que ustedes han sido parte de ellos, y de mis momentos más contentos y felices''.

Las críticas y burlas llovieron ''a cántaros'' a raíz del mensaje, cuestión por la que Mariana puso en privado su cuenta de Instagram.

No obstante, algunos usuarios de Internet si entendieron la situación de la joven y recordaron el momento en el que Rodríguez mostró a sus fans las susodichas chanclas.

Como no va ser una obstáculo en la vida que se te pierdan tus chanclas si eran; Lic, VALERIANO #PrayForLasChanclas #MarianaRodriguez pic.twitter.com/pVnYmgUr2V — rodri lannister (@Rodrigobolton3) 10 de julio de 2019