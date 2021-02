Se han recaudado 23,6 millones de pesos para salvar al Papalote

A dos semanas de que se lanzó la campaña Salvemos a Papalote, con el fin de reunir 50 millones de pesos, se han recibido 23 millones 603 mil 424 pesos. Así lo informó en conferencia de prensa Dolores Beistegui, directora general de Papalote Museo del Niño.

Detalló que lo que se ha recaudado equivale a 47% de la meta, y que la intención es que hasta el mes de abril se mantenga abierta la campaña.

Hace dos semanas, el 18 de enero, inició la campaña que busca reunir fondos para el Papalote Museo del Niño que estuvo cerrado en buena parte del año 2020 y que aunque reabrió en septiembre, desde mediados de diciembre volvió a cerrar. Dado que no ha abierto, la situación financiera del recinto atraviesa por una crisis.

Beistegui detalló que más de tres mil personas han participado en la campaña de donación, que los grandes donadores representan 44.5% de ese 47%, y que la donación masiva es de 2.7%. Explicó que los grandes donadores son empresarios, personas físicas y fundaciones y que en la donación masiva han participado ciudadanos diversos con recursos que van desde $50 hasta fondos más importantes.

"Papalote es el primer museo de México dedicado a los niños y a las niñas, el único, hasta ahora, en la Ciudad de México", dijo Beistegui. Añadió que la campaña invita a contribuir, cada quien con sus posibilidades.

Mauricio Amodio, presidente del Consejo directivo de Papalote, reiteró la petición de que se ayude al Museo: "Nos toca a todos salvar el Museo, que se ha caracterizado por ser autosuficiente, por no tener líneas políticas, y trabajar por la educación".

La directora precisó que no se han obtenido recursos de las autoridades. "No hemos tenido ningún tipo de respuesta de la Ciudad de México, mi último acercamiento fue con el licenciado Alfonso Suárez del Real, secretario de gobierno, que lamentablemente está hospitalizado. Este acercamiento fue a finales de diciembre. Teníamos una reunión para el 25 de enero que se canceló por motivos de salud. En cuanto a la Secretaría de Cultura (federal) he tenido intercambios con Marina Núñez, subsecretaria de Desarrollo Cultural, pero al día de hoy no sabemos si sí o no van a poder apoyarnos".

Papalote Museo del Niño, dijo Beistegui, es una A.C. sin fines de lucro, que opera en un espacio concesionado —90% del terreno es del gobierno de la ciudad y 10% es de la AC—, añadió que el impuesto que les condonan es el predial. Mauricio Amodio agregó que el 100% de las remodelaciones del edificio y de las instalaciones han sido pagados por donadores, que no es una inversión del gobierno.

En la conferencia de medios, la directora fue cuestionada acerca del proyecto de un museo interactivo infantil en Iztapalapa que dio a conocer a finales de enero la jefa del gobierno, un proyecto que se había anunciado en el gobierno anterior y que al inicio de la administración actual fue cancelado.

Dolores Beistegui detalló que el proyecto lo inició el consejo directivo de Papalote Museo del Niño a invitación de la administración pasada, y que se convocó a un concurso en el que se recibieron aproximadamente 110 proyectos; agregó que los ganadores por unanimidad fueron Mara Partida y Héctor Mendoza (radicados en Barcelona), Laura Sánchez Penichet y Carlos Rodríguez Bernal (en Guadalajara), y que su proyecto ejecutivo se desarrolló de acuerdo a lo que se solicitó en el programa museístico, con un presupuesto de licitación de obra, en ese momento (2015), de 424.9 millones de pesos. Entonces se había anunciado que el museo abriría en 2017.

"Este es el proyecto que está terminando el gobierno de la ciudad a través de la Secretaría de Obras. Celebramos que el proyecto continúe. Fue cancelado de manera unilateral en diciembre de 2019 por razones que expuso la jefa de gobierno. Ojalá se termine, como ella lo dijo, en el mes de abril. Nos gustaría que se reconociera la autoría del edificio, de cuatro jóvenes arquitectos, un magnífico edificio, y también de quien lo hizo posible en el momento".

Ante una pregunta acerca del proyecto para Chapultepec, la directora reiteró que resulta muy confuso.

"Lo que dijimos todos los profesionales de museos, y las industrias creativas, es que es cuestionable un proyecto de este monto en un momento donde nuestro gremio se está muriendo de hambre y donde muchísimos se están quedando sin trabajo, con proyectos cancelados. Hubiéramos querido escuchar de algún programa de rescate, un programa dirigido a todo el gremio en su totalidad, no únicamente a los museos". Añadió que respecto a Chapultepec no han sido consultados ni invitados a ninguna mesa de trabajo.