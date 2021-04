"Save Ralph", el corto animado que pide parar con el maltrato animal

CIUDAD DE MÉXICO.- En el mundo cada vez hay más personas generando conciencia colectiva respecto a cualquier tipo de maltrato animal y algunas asociaciones y marcas de belleza se han sumado a esta causa evitando el uso de animales para probar sus productos que lanzan al mercado.

De hecho, productos de higiene personal como shampoos, cosméticos, desororantes, etc, ya están apostando por no testear con animales y en su lugar ser "cruelty free".

Pero el camino no es fácil y aún hay muchos productos que hacen dichas pruebas de laboratorio en animales, por lo que se han lanzado campañas como la de Human Society International que se hizo viral recientemente y que consiste en una animación de un conejo que cuenta cómo es ‘su trabajo’ en una empresa de cosméticos.

El video de "Salva a Ralph" comienza presentando a Ralph, un conejo trabajador, quien es ciego del ojo derecho y tiene problemas para escuchar del mismo lado.

Mientras se le ve en su casa realizando actividades que cualquier persona hace, como lavarse los dientes, nos cuenta las molestias que tiene.

“Así que tengo la piel afeitada y con productos químicos que arden, arriba y debajo de mi espalda. Como un tipo de picaduras. Pero no es para tanto, quiero decir, solo me duele mucho al respirar, moverme, o lo que sea. Pero al final del día está bien, lo hacemos por los humanos. Son muy superiores a los animales”, platica el personaje de Ralph.

Mientras Ralph toma el desayuno nos platica que es un conejillo de ensayo, al igual que todos sus familiares, los cuales murieron haciendo su trabajo. Lo cual, puede notarse, lo entristece bastante.

De pronto aparece en un laboratorio para comenzar con las pruebas.

Durante un momento puede verse a más conejitos que piden ayuda para ser liberados, ya que no quieren sufrir ni morir.

Lo más fuerte de la campaña llega en este momento, donde se ve que le meten una jeringa en los ojos a Ralph, que grita del dolor. Luego sale caminando todo adolorido, sin poder ver y con el cuerpo lastimado.

“Solo me gustaría decirles a todos los que todavía compran cosméticos probados en animales como delineador de ojos, champú, crema protectora solar, prácticamente todo lo que hay en tu baño. Bueno, sin ti y los países que permiten la experimentación con animales, me quedaría sin trabajo. Estaría en las calles, bueno, no en las calles, más como un campo, como un conejo normal”, narra el personaje de este cortometraje.