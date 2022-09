Sandra Cisneros lanza poemario “Mujer sin vergüenza” tras 28 años

Nueva York.- La escritora mexico-estadounidense Sandra Cisneros presentó este martes su nuevo poemario, “Mujer sin vergüenza”, en Nueva York, donde compartió anécdotas y una confesión tras 28 años sin publicar versos: “La poesía te mantiene cuerda”.

Cisneros, que a sus 67 años se considera de las Américas tras haber vivido en su Estados Unidos natal y en su México de ascendencia familiar, llenó el teatro del Museo del Barrio (Harlem) y tras un recital aseguró que no ha dejado de escribir poesía en todo este tiempo.

Siempre estuve escribiendo poemas, simplemente no los reunía. Me sentí desnuda tras publicar mis primeros poemas, eran demasiado personales y no quería sentirme juzgada, así que los iba escondiendo bajo la cama”