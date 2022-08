Salman Rushdie: ¿Qué es una fatwa? Una profesora de estudios religiosos explica

WASHINGTON.-Cuando se supo la noticia el 12 de agosto de 2022 de que el escritor Salman Rushdie había sido atacado, muchas personas recordaron de inmediato la fatwa, o edicto, que pedía a todos los musulmanes que quitaran su vida, emitido en 1989 por el Gran Ayatolá Ruhollah Khomeini, líder supremo de Irán. Khomeini acusó a la novela de Rushdie de 1988, “Los versos satánicos”, de insultar al Islam y blasfemar contra el profeta Mahoma.

Los disturbios violentos y las amenazas de muerte creíbles llevaron a Rushdie a la clandestinidad, y pasó los siguientes nueve años bajo la protección de la policía británica. No volvió a emerger hasta 1998, después de que Irán prometiera que no haría cumplir la fatwa, aunque no la anuló.

Según varias fuentes de inteligencia citadas por Vice News, el presunto atacante de Rushdie, Hadi Matar, de 24 años, había estado en contacto a través de las redes sociales con miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, la rama militar encargada de proteger el sistema político islámico del país. Sin embargo, no hay pruebas claras de que Irán estuviera involucrado. Si Matar se inspiró en la fatwa de hace décadas sigue siendo una cuestión de especulación.

Dada la amplia cobertura mediática de la fatwa contra Rushdie, algunos pueden concluir que una fatwa siempre significa una sentencia de muerte.

"Sin embargo, una fatwa rara vez pide la muerte, puede ser emitida por una variedad de autoridades religiosas y es de interés principalmente para un individuo o comunidad musulmana en particular. Mi explicación de las fatwas se basa en la experiencia desarrollada durante varios años de investigación de los escritos de un teólogo musulmán paquistaní y en mi trabajo académico colaborativo con estudiosos de la jurisprudencia islámica", dice Myriam Renaud, afiliada a la facultad de Bioética, Religión y Sociedad del Departamento de Estudios Religiosos de la Universidad DePaul.

¿Qué es una fatwa ?

La palabra árabe fatwa puede significar "explicación" o "aclaración". Se refiere, en términos simples, a un edicto o fallo de una autoridad religiosa reconocida sobre un punto de la ley islámica. El proceso de emitir una fatwa generalmente comienza cuando un musulmán, al enfrentarse a un problema de vida, creencia o ley, no está seguro de qué hacer.

Digamos, por ejemplo, que un hombre musulmán se pregunta si debería aceptar el puesto de profesor que le han ofrecido en una escuela religiosa o continuar trabajando en la empresa comercial mejor paga de su suegro. Ante tal pregunta, el hombre puede dirigirse a una autoridad religiosa reconocida para solicitar una decisión experta, o fatwa, sobre el asunto.

En general, los musulmanes solicitan fatwas cuando tienen dudas sobre algún punto de conducta o cuando se ven envueltos en una disputa porque desean evitar desviarse de los dictados de Dios. Pueden creer que desviarse del camino de la conducta recta podría poner en peligro su entrada al cielo. Para ellos, hay mucho en juego.

¿Quién emite una fatwa?

Al buscar una fatwa, un musulmán puede dirigirse a un clérigo local o a un grupo de eruditos de la ley islámica (ulama) que colaboran para tomar decisiones, o a una institución confiable de aprendizaje religioso.

Dados los temas que deben abordar las fatwas (asuntos que van desde la higiene personal, las relaciones maritales, la ley de herencia, el estilo de vida o la lealtad que se debe a la nación de uno), se requiere un conocimiento enciclopédico de la ley islámica, incluida la familiaridad con las fatwas que ya han sido emitidas.

El influyente seminario islámico de la India, Darul Uloom en Deoband, que se adhiere a su propia versión Deobandi de la jurisprudencia, ha emitido suficientes fatwas para llenar 12 volúmenes. Un académico compara la lectura de estos volúmenes con la lectura de los procedimientos de la Corte Suprema de los Estados Unidos.

¿Por qué son necesarias las fatwas?

¿Por qué los musulmanes simplemente no consultan el Corán para obtener respuestas a preguntas religiosas? La respuesta simple es que el Corán guarda silencio sobre ciertos temas. Además, son posibles diferentes interpretaciones de varios pasajes: ¿cómo puede un creyente decidir qué lectura es la correcta?

Mientras el Profeta Muhammad estaba vivo, pudo resolver tales cuestiones. Después de su muerte, los musulmanes recurrieron a los miembros de su familia y su círculo íntimo en busca de ayuda. Los seguidores con visión de futuro recopilaron relatos de los dichos y la forma de vida del Profeta, notando la procedencia y la confiabilidad de estos informes.

Varias colecciones de estos relatos, llamados hadices, se tienen en tan alta estima que se comparten entre muchas comunidades musulmanas. Debido a que registran los dichos y hechos del Profeta, estas colecciones son casi tan importantes como el Corán mismo para brindar orientación para la vida diaria. La ley Sharia y la jurisprudencia islámica se basan en hadices.

Y, sin embargo, a pesar de la disponibilidad de recursos como el Corán, los hadices y los libros de leyes, surgen dilemas en la vida diaria para los que ninguno de ellos proporciona una guía clara. Cuando esto sucede, se puede solicitar una fatua. En cierto sentido, las fatwas ofrecen una imagen de los proyectos, deseos y temores de las personas y comunidades musulmanas.

El Islam se compone de diversas ramas y comunidades; no tiene una estructura institucional general ni un único líder reconocido. Debido a esto, son posibles las reglas religiosas divergentes. Como tales, las fatwas pueden servir para preservar las lecturas tradicionalistas de los textos sagrados del Islam o para abrir la puerta a interpretaciones reformistas.

Las fatwas no son vinculantes. Los musulmanes no están obligados a seguir su guía. La fuerza de una fatwa se deriva de la autoridad, la confianza y el respeto otorgados a los clérigos, eruditos o instituciones que las emiten. Con esta autoridad viene el poder de dar forma a las normas religiosas y sociales de la comunidad que solicita la fatwa. Como cualquier persona en una posición de poder, los emisores de fatwas pueden usar o abusar de su autoridad para dictar sentencias destinadas a lograr fines políticos.

La variedad de fatuas

Si bien las fatwas a menudo comienzan con una solicitud de un laico musulmán, pueden emitirse en respuesta a una situación determinada. Los ejemplos incluyen la fatwa emitida por Dar al-Ulum Deoband en 2010 contra organizaciones terroristas como el Estado Islámico porque fueron juzgadas como no islámicas; y la fatwa emitida por el Consejo Indonesio de Ulama en 2014 contra la caza furtiva y el comercio ilegal de vida silvestre. Raras son las fatuas como la de Rushdie que llama a los musulmanes a matar a un individuo en particular. Pero por ahora, la fatwa contra Rushdie se mantiene.

Artículo original en The Conversation