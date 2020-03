¿Sabes si realmente eres una persona desordenada?

CIUDAD DE MÉXICO.- ¿Te consideras una persona desordenada? Esto podría traerte consecuencias negativas sobre todo si convives en pareja. Una experta da algunas alternativas de cómo mejorar este problema.

La conferencista y escritora Karla Taira compartió durante una entrevista en el programa “Venga la Alegría” un test que permitirá saber si la persona es desordenada.

- ¿Cuánto tiempo te dedicas a ordenar todos los días?

- En el caso de las mujeres, ¿te maquillas y guardas tu maquillaje?

- ¿Tu ropa la dejas tirada en la noche?

- ¿Haces la cama todos los días?

- ¿Cada cosa tiene un sitio definido para guardarse?

- ¿Tienes rutinas para hacer tus tareas?

- ¿Qué haces con los papeles de correspondencia que llega?

En el caso de tener una relación de pareja y si uno es desordenado y el otro no pues se creará un conflicto. “Debe haber un acuerdo de hasta donde sí o donde no o esto es lo mío y no lo toco, o fíjate que esto es área común”.

Por eso la experta mencionó que ser desordenado "estanca la energía y no fluye nada”.

Sugirió que hay que hacer una lista de lo que se necesita para mantener en orden, seleccionar la ropa que se usará desde el día anterior, para no tener contratiempos, depurar los recibos que no se necesiten, pensar a dónde vas y qué debes llevar, planificar los menús de la comida para saber lo que realmente se requiere. “Tu puedes decidir tener una vida más ordenada”.