HERMOSILLO, Sonora.- En estos últimos meses, Richard Siken, un destacado poeta estadounidense galardonado con prestigiosos premios como la Serie de Yale de Competencia de Poetas Jóvenes en 2004 por su obra "Crush", ha retornado a Twitter, la red social conocida actualmente como "X".

Si bien no es la primera vez que Siken utiliza esta plataforma, su regreso esta vez ha generado un gran revuelo. Previo a este retorno, el Richard Siken Bot mantenía relevante al autor en la red social, era un programa automatizado que solía publicar citas del poeta una vez al día, pero dejo de funcionar. Ahora, la cuenta de Twitter del bot Siken está siendo gestionada de forma manual, con tweets programados de antemano.

Sin embargo, lo que ha llamado más la atención es que el aclamado poeta se ha tomado el tiempo para interactuar y responder a los mensajes que le envían sus seguidores. Siken ha respondido a preguntas que van desde las típicas "¿Qué piensas sobre...?" hasta otras más complejas relacionadas con la definición e interpretación de su poesía.

En este tweet le preguntan: “Señor Richard Siken, ¿cuáles son sus pensamientos sobre la romantización de la melancólica soledad de uno mismo?” a lo que él respondé: "No romantices lo que te lastima."

Aquí habla sobre su escritura:

*Tweet problemático*

Mi escritura no es pura. Trata sobre personas imperfectas y emociones humanas, como el egoísmo. Tal vez tu escritura o la escritura que amas tampoco es pura. No es algo importante. No es un ataque a la literatura ni un ataque a tu gusto o a tu carácter.