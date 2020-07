Revelan cómo surgió la cabellera corta de Diana de Gales

El estilista Sam McKnight, quien terminó siendo el peluquero personal de Diana de Gales acabaría contó cómo surgió la idea de su cabellera corta rubia.

Una vez la peinó y optó por recoger su cabello bajo una tiara. Daba la impresión que estaba corto. El resultado final le gustó tanto a Diana, que se puso en sus manos con confianza.

"Cuando acabamos, ella me preguntó qué estilo le recomendaría si me diera carta blanca, y le respondí: 'Lo cortaría todo'. Tenía un pelo fabuloso, pero había llegado el momento de hacer un cambio, y creo que ella también pensaba lo mismo. Me dijo: 'De acuerdo, ¿te parece bien si lo hacemos ahora?'. Y así fue", recordó McKnight en un artículo para Vogue Australia.

Dice que su cambió de look impactó por completo."Estábamos en julio y me había marchado a París por trabajo, y entonces empezaron a inundarme llamadas acerca de Diana. Entonces me di cuenta de que el cambio de look había tenido una gran repercusión", agregó Sam.

Recordó los viajes que hizo en el tiempo que estuvo con ella.

"Viajé mucho con ella y me cambió la vida por completo. Me llevó a lugares como los hospicios de la madre Teresa en la India y a los campos de refugiados en las fronteras de Afganistán y Pakistán porque quería que viéramos la labor que hacía. Como su estilista, mi trabajo era ayudarla a preparase, pero quería que su equipo fuera más allá. Fue una época maravillosa y jamás habría tenido la oportunidad de ver esos lugares de no ser por ella", finalizó Sam.

