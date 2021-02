Representa el cáncer en México una pandemia mayor a la del Covid-19

Ciudad de México.- Alrededor de 191 mil nuevos casos de cáncer en México se registran cada año, enfermedad que se ha convertido en la tercera causa de muerte en el país y representa uno de los mayores retos para la salud pública, pues se estima que dentro de cinco años el diagnóstico de tumores malignos en la población aumentará aproximadamente un 50 por ciento.

En el marco del Día Mundial Contra el Cáncer, que se celebra cada 4 de febrero, gracias a la iniciativa de la Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC), y que busca crear conciencia, inspirar al cambio y, sobre todo, impactar de manera positiva a escala mundial sobre la importancia de la prevención de esta patología, especialistas en oncología hacen un llamado a la población para luchar juntos contra la enfermedad y así poder brindar una mejor calidad de vida a quienes enfrentan esta lucha.

“Actualmente, los pacientes con cáncer y Covid-19 presentan una tasa de mortalidad mayor a la de los pacientes sin comorbilidades y existe la probabilidad de complicaciones por el estado inmunosupresor o de disminución de reacciones inmunes que provoca la enfermedad y sus tratamientos, como la quimioterapia; sin embargo, es importante destacar que quienes viven con cáncer y no cuentan con el tratamiento adecuado tienen mayor posibilidad de fallecer por la propia enfermedad, que por el coronavirus”, destacó la Dra. María Teresa Bourlon de los Ríos, Especialista en Oncología Médica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.

La especialista en oncología médica explicó que en nuestro país el cáncer es una de las enfermedades con mayor prevalencia y cuyo grado de mortalidad depende en gran medida a que el 60 por ciento de los casos son detectados en etapas avanzadas.

“Los principales tipos de cáncer que provocan por lo menos 84 mil muertes al año son el cáncer de mama, próstata, colon, tiroides, cérvix y pulmón según cifras de la Secretaría de Salud”, mencionó.

En su oportunidad, la Dra. María Teresa Bourlon de los Ríos detalló que, según datos de la Organización Mundial de la Salud, por lo menos un tercio de todos los tipos de cáncer se pueden prevenir y es necesario el trabajo en conjunto de la sociedad para luchar contra esta enfermedad.

En este sentido, la Unión Internacional del Control de Cáncer (UICC) como cada año, mantiene su campaña #YoSoyYVoyA, (I am and I Will) con la que representa en más de un sentido la voz de los pacientes, cuidadores y Asociaciones de Cáncer aunado al mensaje de este año: “Todos trabajamos en conjunto por ellos”, haciendo una invitación a la sociedad para mostrar empatía con los pacientes y luchar en conjunto para encontrar la cura y prevenir el desarrollo de la enfermedad.

Este año, sin duda es definitivo para mostrar que las acciones que se han realizado alrededor de las iniciativas llevadas a cabo por la UICC han logrado un impacto positivo en las comunidades, en los países y en las personas que enfrentan de cerca la lucha contra el cáncer, ya que cuando se unen esfuerzos, es posible lograr lo que deseamos: un mundo más sano, más próspero, un mundo sin cáncer.

Respecto a lo anterior, la Dra. Bourlon de los Ríos mencionó que la detección anticipada del cáncer en sus primeras etapas ofrece amplias posibilidades de supervivencia y mejora la calidad de vida de los pacientes, por ello, es indispensable que todos conozcan los factores de riesgo, las formas de prevención y los tratamientos innovadores con los que actualmente se cuenta.

“Modificar estilos de vida, realizar ejercicio diario, mantener una alimentación balanceada, evitar exponerse a radiación y orientar a las personas con antecedentes familiares de cáncer es vital en esta lucha”, comentó.

La especialista destacó que los tratamientos inmuno-oncológicos hoy representan una nueva alternativa para ayudar al sistema inmune de los pacientes a combatir la enfermedad, ya que fortalecen la capacidad natural de las células para defenderse.

Explicó que existen tratamientos con anticuerpos monoclonales, los cuales son proteínas del sistema inmune creadas en el laboratorio para actuar como lo hacen los anticuerpos producidos naturalmente por el organismo, para reconocer blancos específicos, en este caso las células cancerosas y poder atacarlas. “Estas terapias ayudan a mejorar significativamente la calidad de vida de los pacientes con algunos tipos de cáncer como el de colon y recto y cabeza y cuello” profundizó.

Por su parte, Andrea Rodríguez, Gerente Médica del área de Oncología en Merck México, explicó que la compañía líder en ciencia y tecnología tiene un fuerte compromiso con los pacientes para descubrir, desarrollar y acelerar los tratamientos contra el cáncer, lo que los impulsa a diario a realizar esfuerzos por brindar soluciones que van desde los programas de desarrollo clínico estratégicos y centrados en los pacientes, hasta las colaboraciones y financiación de la investigación independiente.

“En Merck estamos seguros de que trabajando en conjunto podremos sensibilizar a la población mexicana sobre la prevención de los diferentes tipos de cáncer, así como de la importancia de su diagnóstico y control oportuno”, explicó.

Finalmente, en un día como hoy en el que se hace énfasis sobre la importancia de luchar todos contra el cáncer, se invita a crear un cambio, a involucrarse con acciones diarias que permitan inspirar a los demás en esta lucha continua en busca de la cura para esta enfermedad; a recordar, la necesidad de brindar empatía y formar redes de apoyo social alrededor de los pacientes y sus cuidadores, que les permitan reducir en gran medida el estrés de lidiar con esta enfermedad, vencer el miedo y afrontar entre todos una pelea que es posible ganar.

Cualquier persona, sea quien sea tiene el poder de actuar para un mundo libre de cáncer.

