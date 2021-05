Renovación de la piel, ¿cada cuánto y cómo sucede?

Ciudad de México.- La piel tiene un ciclo de renovación cada 28 días que se encarga de mantener la piel sana y renovada. Las células que nacen en la dermis viajan hasta la superficie, epidermis, para sustituir a las células viejas, también conocidas como piel muerta.

Este proceso puede ralentizarse debido a una mala alimentación, la exposición de rayos UV y la falta de sueño. Por ello, es importante llevar un estilo de vida saludable que se verá reflejado en una piel lozana y brillante. A continuación, te compartimos algunas recomendaciones para ayudar a que este proceso se cumpla satisfactoriamente.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Vitamina A, B3 y B6, tus mejores aliados

La vitamina A favorece el proceso de cicatrización, refuerza las defensas naturales de la piel y le proporciona suavidad, la puedes encontrar en frutas de color naranja y amarillo, huevos y en hortalizas de hoja verde como las espinacas y el brócoli. La vitamina B3 protege y prepara la piel para la exposición al Sol, la puedes encontrar en nueces, carnes magras y pescados. Por último, la vitamina B6 ayuda a equilibrar la piel grasa, reduciendo la secreción de las glándulas sebáceas y la puedes encontrar en el pollo, la carne de cerdo, el plátano y en productos de grano integral.

Cuidado con la exfoliación en exceso

Exfoliarnos la piel una o dos veces por semana es bueno para eliminar las células muertas de la piel, sin embargo, realizarlo excesivamente puede eliminar la primera capa dejando expuesta la piel a los rayos solares, además podemos causar irritaciones y quemaduras en la piel. Por ello, busca un exfoliante que sea gentil con tu piel y utilízalo adecuadamente.

Olvídate del jabón en barra

Utilizar jabón en barra por más inofensivo que parezca puede ser muy agresivo, ya que elimina los aceites naturales de la piel, causando resequedad y aspecto escamoso. Además, esto puede causar que las líneas de expresión y arrugas aparezcan tempranamente, dando como resultado un aspecto avejentado. Te recomendamos que lo sustituyas por un gel de ducha que sea gentil con tu piel y que limpie adecuadamente sin eliminar los aceites naturales de tu piel.

Utiliza los productos adecuados para tu tipo de piel

Una gran parte de la población mexicana tiene piel sensible e hiperreactiva y no lo saben, por ello es importante utilizar productos que mantengan su pH en nivel 5 para neutralizar los agentes agresivos y mantener la barrera protectora de la piel balanceada. Sopharma pH5 es una línea de productos dermatológicamente probados especializados en piel sensible que crean una barrera protectora para proteger y humectar la piel.

Además, sus productos son libres de parabenos, aceites minerales, petrolatos y colorantes que pueden causar irritaciones en la piel y tapar los poros, ralentizando el proceso de renovación de piel, por ello, es importante que des un double check al momento de utilizar productos en tu piel.

Si sigues estos consejos más un estilo de vida saludable, ayudarás a que tu piel cumpla sus procesos en los tiempos adecuados para lograr ese aspecto jovial y renovado que buscas, recuerda que una piel sana es el reflejo del cuidado que le das a tu cuerpo.



*Fuente: Sopharma pH5