Reina Letizia cruza por un nuevo escándalo al lado de su familia

ESPAÑA.- La corona Española pasa por uno de sus mayores escándalos en los últimos años, que han hecho que se tomen algunas medidas por parte del rey emérito Juan Carlos, suegro de Letizia, y que han tomado por sorpresa al mundo.

La familia Real Española pasa por un momento incómodo, por ello el rey Felipe ha tomado una decisión en beneficio de la corona, que ha causado impacto en el mundo. Razón que ha causado que la reina Letizia cruce por un nuevo escándalo al lado de su familia.

La controversia e torno de la realeza española tiene a la reina Letizia y su esposo el Rey Felipe un tanto estresados, ya que después de meditarlo en familia, el rey emérito Carlos ha tomadlo la decisión de abandonar España para que los rumores en torno a su fortuna no afecten a la corona.

En la página oficial de la Casa Real de España, se ha hecho pública una carta en la que el rey Carlos asegura que lo mejor para la corona es que se vaya de España, que según una nota del País parece que ya se encuentra en república Dominicana, desde antes de que el comunicado saliera a la luz.

Y es que a raíz de haber recibido un donativo de 65 millones de euros procedentes del Rey de Arabia Saudí, que luego él regaló a su ex amiga Corinna Larsen en el 2008, se presume que el ex monarca de España tiene dudosas cuentas en el extranjero que no había declarado a Hacienda.

Para evitar que el escándalo en torno a sus ingresos económicos golpeara a la corona de España, a su hijo el rey Felipe y la reina Letizia, el rey Carlos se ha ido del palacio de Zarzuela, dejando en claro que cooperará para cualquier investigación y asegurando que no escapa de su país sino que lo hace para no afectar a la familia real.