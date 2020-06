Reina Isabel II participa en su primer acto público por videollamada

Desde hace dos meses la reina Isabel II solo se había comunicado con el resto de la familia a través de videollamadas mientras se encuentra pasando el confinamiento en el castillo de Windsor junto a su esposo el duque de Edimburgo, pero ya pudo hace pocos días participar del primer acto público vía zoom.

La hija de la Reina, la princesa Ana se reunió con algunos integrantes de la organización benéfica carers.org, que apoyan a personas que cuidan de un familiar o allegado con alguna enfermedad o necesidad especial.

Ellos no reciben alguna remuneración económica por el trabajo que desempeñan.

“He sido cuidadora de forma oficial realmente desde que tenía ocho años. Pero no me di cuenta de ello hasta que tuve once o doce. A cualquier cuidador le lleva tiempo llegar a reconocer que lo es”, dijo una de las participantes.

“Creo que todos conocemos cuidadores en algún lugar. Quizás nos hemos puesto a pensar y a preguntar cómo podemos ayudarnos”, añadió la princesa Ana.

La reina aprovechó al terminar la conferencia de compartir algunas palabras con los asistentes: “Es interesante escuchar todos sus relatos e historias. Estoy muy impresionada por lo que han conseguido. Estoy encantada de haber podido acompañarlos”.

En la cuenta oficial de la familia Real compartieron un video en donde se observa la participación de la Reina en esta videollamada.

