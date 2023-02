CIUDAD DE MÉXICO.- Si estás buscando dar el regalo perfecto este 14 de febrero, es importante que tomes en cuenta que existen algunos presentes muy comunes que deberías evitar. Si bien la mayoría de los destinatarios sonreirán y darán las gracias por su regalo, estos pueden pasar por clichés o mostrar el poco tiempo que le dedicaste a elegirlo.

Los dulces y las joyas no están del todo descartados, pero si lo que buscas es sacar el máximo partido a tu dinero y mostrar tu aprecio a esa persona especial, toma el tiempo necesario para pensar y conseguir el presente. Por ello, a continuación te mostramos algunos de los regalos que deberías evitar.

Regalos que debes evitar este 14 de febrero:

Flores

Las flores son bonitas y huelen bien, pero son un regalo que verás morir lentamente antes de tirarlo, al final solo quedan algunos pétalos secos y tallos marchitos. Si vas a dar flores, estas no deberían ser el único presente y considera la posibilidad de regalar una planta interior o algo que perdure en el tiempo.

Joyas en forma de corazón

No hace falta que le compres a alguien un collar, pulsera o pendientes con forma de corazón para demostrarle que lo quieres. De hecho, no sólo no es necesario, sino que probablemente no deberías. Opta por algo más elegante que cursi.

También es importante aclarar que a menos que vayas a proponerle matrimonio en ese mismo momento, evita por completo los anillos, ya que podrían crearle expectativas para las que no está preparado.

Lencería barata

A no ser que compres para tu pareja de mucho tiempo y tengas experiencia en sus tallas y gustos, éste puede ser un tema complicado. Comprar algo de la talla o el estilo equivocados puede tener efectos no deseados. Ninguna mujer entenderá o apreciará llevar ropa interior que pique, demasiado ajustada o mal confeccionada.

Chocolates

Nada dice más "me he esforzado tan poco" que una caja de bombones del supermercado. A mucha gente le gusta comer chocolate, pero a algunos no les gustan nada los dulces, e incluso si les encantara la caja de chocolates, pronto se la comería y la olvidarían.

Si a tu pareja le gustan los chocolates y quieres darle un capricho, opta por los chocolates de alta calidad.

Tarjeta de regalo genérica

Al igual que los chocolates, las tarjetas de regalo que tomas de cualquier estante del super mostrarán el poco esfuerzo que pusiste. Opte por algo hecho a mano o una tarjeta personalizada.

Electrodomésticos

Es posible que quieran una aspiradora o una tostadora nueva. Sin embargo, el 14 de febrero no es una fiesta de inauguración de una casa.