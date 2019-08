Rediseñarán vestuarios para personajes icónicos de Disney

Nueva York, Nueva York

Diez estudiantes del Instituto Tecnológico de la Moda de Nueva York (FIT), entre ellos dos latinas, rediseñarán vestuarios contemporáneos para algunos de los personajes femeninos icónicos de las obras que presenta Disney en Broadway, informó este lunes esta empresa.

Como parte de la celebración de sus 25 años en las tablas, Disney en Broadway se unió por primera vez al Instituto de la Moda para convocar una competición para la que cerca de 100 de sus estudiantes presentaron propuestas, de las que se eligieron 10 finalistas, de acuerdo con un comunicado de Disney.

Los trabajos de los finalistas, que provienen de EU, Corea del Sur, India, Canadá, China y la República Dominicana, serán exhibidos en una galería de arte y diseño del FIT en Manhattan desde el 19 de septiembre al 6 de octubre.

Los estudiantes rediseñarán los vestuarios para la leona Nala y el mandril Rafiki, de The Lion King"; para la reina Elsa de "Frozen"; la princesa Jasmine de "Aladin"; Bella de "Beauty and the Beast"; la joven periodista Katherine de "Newsies"; la sirena Ariel de "The Little Mermaid" y Mary Poppins.

Mientras que Marianna González, de origen mexicano y que proviene de Brownsville (Texas), tendrá a su cargo vestir a la inolvidable Jane de "Tarzán", y Yelayny Placencia, nacida en la República Dominicana, diseñará para la princesa Anna de "Frozen", de acuerdo con el comunicado de Disney en Broadway.

"Cada diseñador creó bocetos contemporáneos que son interpretaciones únicas de nuestros queridos personajes de Disney en Broadway y esperamos con emoción la creación de estas versiones", dijo en el comunicado Robin Wyatt, vicepresidente de marketing de Disney Theatrical Productions, una división de The Walt Disney Studios.

Por su parte Joyce F. Brown, presidenta de FIT se mostró complacida de que esta institución sea parte de la celebración del 25 aniversario de Disney en Broadway.

De acuerdo con Gerard Dellova, profesora de FIT que asesoró en este proyecto, el éxito de estos estudiantes se debe en parte a que incorporaron en sus propuestas elementos de las cinco especialidades que ofrece el Instituto de la Moda: Ropa deportiva, íntima, para niños, tejidos y ocasiones especiales.