Recorte deja vulnerable al Museo del Estanquillo

CIUDAD DE MÉXICO

A nueve años de la muerte del escritor Carlos Monsiváis, a quien mañana se le brindará un homenaje, el Museo del Estanquillo sufrió este 2019 un recorte de 30% de los recursos que recibía del gobierno de la Ciudad de México, lo cual lo ha dejado en una situación "vulnerable", y compromete su gasto operativo.

No hay crisis en el Museo, dice su director Hénoc de Santiago, sin embargo, reconoce que si no recuperan los recursos sí tendrá que endeudarse o dejar de pagar áreas como seguridad, limpieza, mantenimiento de aire acondicionado y elevadores, edecanes y predial.

El Estanquillo opera bajo un fideicomiso firmado en 2006 por el gobierno del entonces Distrito Federal, la UNAM y la Fundación del Centro Histórico, que le ha permitido tener definida su situación económica, y que tiene por objetivo la difusión de la colección de Carlos Monsiváis.

En 2018 recibió recursos del gobierno capitalino por 14 millones 692 mil pesos, mientras que este año el presupuesto aprobado fue de 9 millones 977 mil de pesos. Esos recursos incluyen los autogenerados por la renta de espacios: la tienda Mixup en la planta baja, la librería Educal y la cafetería, en la terraza. Pero por ser de acceso libre no recibe autogenerados por taquilla.

Este año, el Museo recibirá 3 millones de pesos de la Secretaría de Cultura federal.

"Tenemos ya autorizado, por parte de la Secretaría de Cultura federal, un presupuesto de 3 millones; es la aportación anual, que es principalmente para exposiciones, estamos en el proceso de hacer el convenio. La propuesta es que nos va a dar exactamente la misma cantidad que el año pasado. A veces ese dinero, o una parte, lo conseguíamos como Etiquetados, pero ahora nos lo va a dar todo la secretaria de Cultura federal", precisa el director.

Pero el recorte por parte del gobierno de la Ciudad sí coloca al Museo "en una situación muy vulnerable", de acuerdo con De Santiago: "Es una disminución muy importante. Este museo siempre se ha manejado con base en una estricta austeridad. Aquí no hay secretarias, no hay equipos de telefonía, no hay un vehículo destinado ni siquiera para mover las colecciones, no hay presupuesto para comprar equipo de cómputo. El Museo siempre ha sobrevivido con muy pocos recursos, con una plantilla de 12 personas".

A pesar de ello, se trabaja para que se restituya ese presupuesto. "Estamos tramitando con el gobierno de la ciudad para tener la misma cantidad; tengo la confianza de que las autoridades sabrán ver el costo para la Ciudad y el beneficio. Es uno de los museos más importantes que dependen del gobierno, de los más visitados, de los más queridos, que opera con muy pocos recursos".

En 2018, el Estanquillo fue visitado por 192 mil personas; ofrece al año cuatro nuevas exposiciones y dos del año anterior. Siete muestras del recinto se presentan en espacios de otras ciudades del país.

"Es un proyecto con un beneficio social que no solamente está preservando la obra de Carlos Monsiváis sino que somos de los pocos museos gratuitos ubicados en la esquina más importante del centro de la Ciudad de México. Es un proyecto que no sólo no hay que recortarle, sino apoyarlo".

A diferencia de otros museos, el Estanquillo sí paga predial porque se trata de un fideicomiso.

No vamos a tirar la toalla, asegura Hénoc de Santiago, estamos caminando, pero a cualquier dependencia que se le corte el repuesto de esta manera le pasa que o deja de operar o se endeuda para le próximo año o tendríamos que suspender pagos. Sí estamos apretados, y apretados mucho".

Al preguntarle acerca de la situación del Estanquillo, el Secretario de Cultura de la Ciudad, Alfonso Suárez del Real, argumenta que hubo un recorte general de 30% de lo que es gasto de operación burocrática:

"El Estanquillo es un museo que no tiene autogenerados por entradas; por eso hemos solicitado, y nos lo solicitaron en las sesiones del comité del Fideicomiso, replantear el recorte. El compromiso expresado por el representante de la secretaría de Finanzas del gobierno de la Ciudad de México, en la última sesión del Fideicomiso del Estanquillo, es que se está trabajando para ello y que, a más tardar, en noviembre de este año pretendemos restituirle al museo el recorte de gasto operativo administrativo; evidentemente para el año 20 no vendrá con ese recorte". El secretario Suárez del Real recalca que el presupuesto no lo presentó este gobierno sino la administración saliente, y asegura que sí es un compromiso, y que se le regresará "lo más que se pueda de recurso al Estanquillo".

Rubros con problemas. El director dice que no se han recortado las exposiciones o actividades culturales, que éstas se están financiando con el presupuesto federal, al igual que la conservación.

"Pero lo que se puede afectar es el gasto operativo. Lo que más me preocupa es la imposibilidad de pagar servicios de custodios hacia fin de año, la limpieza, el mantenimiento del elevador y el aire acondicionado (y esto sí puede afectar la obra), servicios sin los cuales el museo no podría operar por mucha exposición que tuviera; el dinero nos estará faltando hacia los tres meses finales. Hemos podido ir cubriendo los gastos, pero en esos gastos de operación podríamos llegar a tener insolvencia financiera. Entonces, o ya no tenemos o los pagamos el próximo año, y si no los tenemos no podríamos prestar servicio.

"Es posible que el gobierno de la Ciudad de México reconsidere. Eso esperamos. Y más porque México será Capital Iberoamericana de las Culturas 2021".