Recomiendan no beber alcohol si te vacunas contra la Covid-19

LONDRES.-Las personas que han recibido la vacuna Covid-19 deben evitar beber alcohol porque puede reducir la respuesta inmunitaria del cuerpo a la inyección, advirtieron los expertos, revela el Daily Mail.

El alcohol cambia la composición de los billones de microorganismos que viven en el intestino y que juegan un papel importante en la prevención de la invasión de bacterias y virus.

Esto conduce al daño de las células inmunitarias en la sangre, conocidas como glóbulos blancos, incluidos los linfocitos, que envían anticuerpos para atacar a los virus.

El especialista en medicina de emergencia, el Dr. Ronx Ikharia, realizó un experimento en el que tomaron muestras de sangre antes y después de beber tres vasos de Prosecco.

El Dr. Ikharia, presentador del documental de la BBC, The Truth About ... Boosting Your Immune System, que se transmite el miércoles, descubrió que tres vasos eran suficientes para reducir los niveles de linfocitos en la sangre hasta en un 50 por ciento.

La profesora inmunóloga Sheena Cruickshank, de la Universidad de Manchester, declaró que la reducción de linfocitos podría reducir la eficacia de la respuesta inmunitaria del cuerpo.

Por lo tanto, el profesor Cruickshank ha instado a las personas a evitar el alcohol en el momento de la vacunación Covid-19.