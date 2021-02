Recomienda IMSS cuidado de pies

Ensenada, BC.- Las uñas encarnadas se presentan cuando el borde de las mismas crecen dentro de la piel del dedo del pie. Es posible que se presente dolor, enrojecimiento e inflamación alrededor de la uña.

Perla Zepeda Menchaca, directora de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 13 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Quintín, explicó que una uña del pie encarnada puede ser el resultado de muchos factores, pero los zapatos que no ajustan bien y las uñas del pie que no se arreglan adecuadamente son las causas más comunes.

“La piel a lo largo del borde de una uña del pie puede ponerse roja y resultar infectada. El dedo gordo por lo general es el más afectado, pero cualquier uña del pie puede resultar encarnada”, mencionó.

Asimismo, indicó que este problema puede ocurrir cuando se ejerce presión adicional sobre el dedo del pie. Con mucha frecuencia, esta presión es causada por zapatos apretados o demasiado anchos.

Añadió que el paciente debe considerar la posibilidad de usar sandalias hasta que el problema haya desaparecido. Los medicamentos de venta libre que se colocan sobre la uña encarnada del pie pueden ayudar en algo con el dolor pero no tratan el problema, por ello se debe visitar al especialista.

“Algunas veces, el médico empleará un químico, corriente eléctrica u otra incisión quirúrgica pequeña para destruir o extirpar el área desde la cual puede crecer una nueva uña”, advirtió la doctora.

Zepeda Menchaca aseguró que el tratamiento generalmente controla la infección y alivia el dolor; sin embargo, la afección tiende a reaparecer si no se toman medidas preventivas, para lo cual es importante el buen cuidado de los pies.

"La recomendación es usar zapatos que ajusten apropiadamente: los de uso diario deben tener buen espacio alrededor de los dedos; mientras que los que se utilicen para caminar vigorosamente o para correr no deben ser demasiado amplios”, concluyó.