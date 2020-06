Recomendaciones para no ser parte de las estadísticas de obesidad y sobrepeso

Para el año 2016, según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 1.9 mil millones de adultos en el mundo tenían sobrepeso y 650 millones tenían además obesidad.

México no escapa a esta realidad, porque este es uno de los países con mayor obesidad en el mundo. Solo para el 2018, el 32,4% de la población sufría de obesidad.

Estos problemas ocurren por un aumento elevado de alto contenido calórico ricos en grasa, el sedentarismo por las diferentes formas de trabajo.

Si no se hacen los cambios necesarios a tiempo la persona podría presentar otras enfermedades como las de tipo cardiovasculares, diabetes, osteoartritis, una enfermedad degenerativa de las articulaciones muy discapacitante, ser propenso a algunos tipos de cáncer.

En el caso de los niños la obesidad infantil, se asocia a muerte prematura y discapacidad en la edad adulta.

Por eso es importante seguir algunos consejos:

-Sigue una dieta equilibrada, variada y suficiente.

-Come 5 veces al día para activar tu metabolismo.

-Come menos porciones, pero más veces al día.

-Tómate el tiempo suficiente para comer: relájate, mastica despacio y tranquilamente.

-Intenta comer diariamente todos los grupos de alimentos.

-Bebe 10 vasos de agua al día.

- Evita bebidas azucaradas.

-Reduce la ingesta de alcohol.

-Si comes fuera de casa, planea dónde vas a comer.

-Si te llevas la comida al trabajo, asegúrate de completarla con verduras y frutas.

-Si comes en casa, planea menús semanales ricos en frutas y verduras, variados y nutritivos.

-Evita la grasa de origen animal y opta por alimentos bajos en grasas.

- No consumas alimentos ultraprocesados.

-Incluye suficiente fibra en la dieta.

-Utiliza cocciones ligeras: salteados, grill, horno o vapor.

-Practica deporte varias veces a la semana.

Con información de Noticiero Televisa y OMS.