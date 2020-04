Recomendaciones para escuchar a Beethoven en la cuarentena

La historia de la música está marcada, sin duda, por el trabajo de Ludwig van Beethoven. Sus piezas dejaron atrás las formas establecidas de la composición para lograr la expresividad; es decir, le apostó a la emoción pura en vez de a la racionalidad.

Por ello, y para hacer más llevadero este tiempo de aislamiento en casa para evitar más contagios del nuevo coronavirus Covid-19, el crítico de música del suplemento "Confabulario" de EL UNIVERSAL y colaborador de Radio UNAM, Iván Martínez, recomienda algunas piezas de este compositor.

"Como saben, este año se cumplen 250 años del natalicio de Ludwig van Beethoven, el compositor alemán mejor conocido por los temas principales de sus Sinfonías 5 y 9; en el caso de la quinta, el primer motivo que se ha conocido como 'La llamada del destino' y en el caso de la novena por su cuarto movimiento conocido como 'El himno a la alegría'", dice Martínez.

Para él, Beethoven se trata de uno de los compositores más populares dentro y fuera de la música, no sólo por lo que representa teórica e históricamente, sino porque reúne todas las características en las que se suelen pensar a veces de la figura del artista; estos estereotipos del genio creador.

"Beethoven hace el final del Clasicismo y con él entramos al Romanticismo, es nuestra gran puerta de entrada a los grandes ideales del hombre y del artista. Describiría su obra como heroica, filosófica y, sobre todo, muy humana", indica el crítico de música.

Iván Martínez asegura que en cada uno de los géneros que tocó, fue revolucionando. Su trabajo es comparable con todas las obras de teatro de William Shakespeare o con los retratos de Rembrandt y una autobiografía musical de su vida, de sus ideales y de los que significó cada revolución que emprendió.

Las recomendaciones

"De sus sinfonías la primera, porque fue su primer destello. No es precisamente una de sus primerísimas obras, ya tenía 29 años, muy joven pero no tanto, pero es su primer gran manifiesto, su primera luz de lo que nos ofrecería después con las siguientes ocho", opina el colaborador de Radio UNAM.

Su recomendación es con la Filarmónica de Viena y Leonard Bernstein. Dice que a algunos les gusta más la energía que tiene con la Filarmónica de Nueva York, pero a Martínez le fascina más con la primera porque le parece un sonido más refinado.

"De sus conciertos mi favorito es el de violín, me parece que es la obra más perfecta para ese instrumento y la más difícil, también, porque en él están desnudos todos, tanto el compositor como el intérprete", señala el crítico.

Su recomendación sería con el violinista judío Itzhak Perlman, quien además le parece el más importante de la actualidad.

"De su música de cámara siempre me ha fascinado el Septeto op. 20 para violín, viola, chelos y contrabajo. Se los recomiendo mucho con los miembros de la Filarmónica de Viena", afirma Martínez.

Finalmente, el crítico asegura que entre sus cuartetos le gustan muchísimo las magníficas versiones que han hecho muy modernas y maduras, pero también muy balanceadas en términos de sonido y estilo, los miembros del Cuarteto de Cuerdas Danés. Los han estado tocando todos los 16 en algunas ciudades, pero en disco sólo existen dos: los números 12 y 13.

Celebración en pausa

Durante todo este 2020, en todo el mundo se celebraría el 250 aniversario del nacimiento Ludwig van Beethoven. En México, por ejemplo, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) rememoraría al compositor alemán con diversas actividades a través de sus diferentes grupos artísticos.

Con la actuación del pianista Elías Manzo, se planeaba que la Orquesta de Cámara de Bellas Artes interpretará Concierto para piano en Do menor Op. 37, el 12 y 15 de marzo.

Además, con Silvia Navarrete se ejecutaría el Concierto para piano no. 1 el 7 y 10 de mayo; y el Concierto para piano no. 4, con el concertista de Bellas Artes, Mauricio Náder, el 18 y 21 de junio.

Los días 5 y 7 de junio, la OSN tendría como solista invitado a Jorge Federico Osorio, quien interpretaría el Concierto para piano no. 3, de Beethoven.