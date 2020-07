Reaparición de Meghan Markle en evento feminista junto a Hillary Clinton y Michelle Obama

Meghan Markle se ha impuesto una misión, la de lograr un mundo mejor para las nuevas generaciones, que tanto ella como Harry están desempeñando desde que se fueron a vivir a Estados Unidos. A veces de manera presencial, como demostraron repartiendo comida durante la pandemia entre los más necesitados; y a veces de manera telemática con mensajes mandados en vídeo a las asociaciones que les piden ayuda para propagar su mensaje solidario.

Meghan y Harry repartieron alimentos durante esta pandemia.

De este modo es como Markle vuelve a ser vista, dando un inspirador discurso para cerrar el Girl Up Leadership Summit. Un encuentro virtual donde participaron 40 mil personas de 172 países, todas mujeres de distintos campos profesionales, entre ellas Hillary Clinton o Michelle Obama, enviando un mensaje donde anima a las más jóvenes a levantar su voz para convertirse en las líderes del cambio.

Vestida de azul y con una melena larguísima, Markle ha querido esta vez reconocer en su discurso el trabajo de las mujeres que están luchando activamente para mejorar la sociedad, pero también para animarlas a que no se rindan y a que sigan haciendo presión para que sus demandas sean atendidas.

"Quiero compartir algo con todas ustedes: en los lugares donde se ejerce el poder, allí donde trabajan legisladores, ejecutivos y líderes mundiales, dependen de ustedes más de lo que ustedes dependen de ellos. Y por supuesto lo saben”, les advertía Meghan.

"Saben que ustedes, a una edad más joven que nunca en la historia, están estableciendo el tono para alcanzar una humanidad equitativa. Por eso las necesitamos desesperadamente para que empujen con fuerza en una dirección más inclusiva, más justa y más empática. No podemos conformarnos con enmarcar el debate: tenemos que estar a cargo de él. Tenemos que presionar para que se hable sobre materias cómo justicia racial, género, cambio climático, salud mental y bienestar, compromiso cívico… Tenemos que continuar el trabajo que ya estás haciendo”, reclamó.

"Sé que ya han hecho mucho para mejorar la vida de muchísimas personas. Pero el momento en el que estamos viviendo nos exige a todas que hagamos más. Sus voces y sus acción nunca fueron tan necesarias. Porque creer en la verdadera igualdad no es suficiente: tenemos que trabajar por ello todos los días; incluso cuando es difícil e incluso cuando otros se sienten incómodos. Tenemos que hablar por nosotras mismas y tenemos que alzar la voz por otras que luchan por ser escuchadas”, denunció antes de hablar de su propia experiencia con el poder. En concreto, de los problemas que ha tenido en los últimos años para que sus ideas fueran escuchadas.

“Sé que veces no es fácil saber qué hacer. A menudo el miedo nos paraliza y nos impide ser valientes y audaces. Pero no caigan nunca en el error de creer que no tienen las respuestas. No subestimen su habilidad para superar el miedo. Manténgase firmes en sus convicciones. Su instinto les dirá qué está bien y qué está mal. Qué es justo e injusto. La parte más difícil, y fue la más difícil para mí, es la de defender tus convicciones con hechos y acciones firmes”, reveló.

"Si nos fijamos en la magnitud de los problemas a los que como mujeres nos enfrentamos en este momento entiendo que es muy fácil sentirse abrumadas. Por eso les aconsejo que se centren en el momento. Es posible que no sientan ya el cambio que estamos buscando, pero cuando miren hacia atrás les prometo que verán que todo lo que hacemos suma”, advirtió.

“Ahora mismo estamos construyendo mejores comunidades y un mundo mejor para nosotras paso a paso. Pero lo bueno es que el ritmo de esos pasos es cada vez más rápido. Y cuando observamos el conjunto es cuando podemos ver hasta dónde hemos progresado”, concluyó.