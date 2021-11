Realizan subasta de piezas prehispánicas pese al movimiento "mi patrimonio no se vende"

MÉXICO.- La empresa Christie's realizó la subasta titulada "Pre-Columbian Art & Taino Masterworks from the Fiore Arts Collection", conformada por 139 lotes con piezas originarias de diferentes países, de los cuales 87 cuentan con rasgos atribuidos a culturas que habitaron el actual territorio mexicano; 15 fueron identificadas por expertos del INAH como falsos y 72 como bienes prehispánicos atribuidos a las culturas maya, azteca, chontal, mixteca, olmeca y huasteca.

Subastan en Francia piezas prehispánicas en 26 mdp

En total, por las piezas atribuidas a culturas que habitaron el actual territorio mexicano se recaudaron 3 millones 62 mil 750 euros, es decir, 72 millones 512 mil 218 pesos. Un hacha maya de la región de la costa del Pacífico fue la que se vendió con el precio más alto: 692 mil euros (16 millones 309 mil 399 pesos), así como un pendiente olmeca, del preclásico, que se subastó en 162 mil 500 euros (3 millones 829 mil 880 pesos).



Otras piezas millonarias fueron una cabeza maya en miniatura, con un precio de salida de entre 15 y 20 mil euros, alcanzó los 22 mil 500 euros (5 millones 302 mil 911 pesos); una figura huasteca fue vendida en 125 mil euros (2 millones 946 mil 061 pesos) y una gran cabeza de "un dignatario maya" en 112 mil 500 euros (2 millones 651 mil 455 pesos).

Mañana se subastan importantes piezas prehispánicas de México, en París. Al menos una es, presuntamente, de #Puebla (foto).



Interesante hilo al respecto.

De los 72 bienes, 21 no alcanzaron los precios de salida y no fueron vendidos.

Además, de las 15 piezas consideradas como falsas por ser de manufactura reciente, fueron vendidas 13, pues dos no alcanzaron un precio de salida. El lote 58, que correspondía a un palanquín guerrero, valuado entre 30 mil y 50 mil euros, alcanzó un precio de 93 mil 750 euros, (2 millones 209 mil 546 pesos).

"Mi patrimonio no se vende"

La subasta se concretó pese a que la Secretaría de Cultura impulsó en los últimos días la etiqueta #MiPatrimonioNoSeVende, a la que se sumaron artistas, legisladores, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez; y Beatriz Gutiérrez Müller.

México condena la subasta de patrimonio cultural que la empresa @ChristiesInc llevará a cabo hoy en París.



La protección del patrimonio cultural y el combate al tráfico ilícito de bienes culturales deben prevalecer sobre los intereses comerciales.#MiPatrimonioNoSeVende



El pasado 22 de octubre, Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, envió una primera carta a Christie's, en la que externó su rechazo hacia la subasta. El 8 de noviembre envió una segunda carta para hacer un llamado "a los posibles compradores a hacer consciencia de que el patrimonio de México no es un artículo de lujo para decorar una casa". Tras la subasta, ni la dependencia ni la secretaria ofrecieron un posicionamiento.