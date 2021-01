Reafirma lo que eres: la clave para lograr tus objetivos

Ciudad de México.- Ya pasamos dos semanas desde que hicimos la lista de propósitos de inicio de año, ¿cuántos has comenzado al momento? Probablemente, estés esperando a que pasen todas las festividades para comenzar tus propósitos y no está mal, la clave de todo es tener constancia hasta crear hábitos que se vuelvan parte de nuestro estilo de vida.



Fijar metas y tener objetivos por cumplir son el impulso que todos necesitamos para tener buena salud mental y bienestar, recuerda que si estas bien emocionalmente, se reflejará en tu rendimiento físico y psicológico para llevar a cabo tus planes. Tener claro que es lo que deseas lograr es importante y solo requieres un poco de motivación y autoconfianza, por ello, te compartimos algunos consejos prácticos que te pueden apoyar en el proceso:



Ser feliz

¿Sabías que México es uno de los países más felices del mundo? Según una encuesta realizada por la UNAM (Universidad Autónoma de México) reveló que más del 80% de la población se considera feliz. Esto se debe a la importancia que le da la gente a la familia y amigos, a disfrutar los momentos y ser agradecidos. Esto no significa que debemos estar felices 24/7 pero siempre es bueno sacar el lado positivo de las cosas, así harás que tu día sea más divertido.

No hay necesidad de matarte horas en el gimnasio, debes comenzar poco a poco de media hora al día e ir incrementando a tu ritmo, recuerda que no son carreritas. La clave está en encontrar que actividad física se acomode a tu estilo de vida, hoy existen una infinidad como TRX, crossfit, cycling, pilates, yoga, entre muchas más que te sacarán de lo convencional y hará que tu activación física sea divertida. Y si quieres una ayudadita extra para lograr esa silueta, puedes utilizar geles corporales reafirmantes como los de la línea mexicana Torongia, los cuales han sido creados con ingredientes naturales para cuidar tu piel, mantenerla firme y tersa. Además cuenta con productos para zonas específicas del cuerpo, como son: abdomen, brazos, piernas, mejillas y papada.Realizar un poco de meditación por las mañanas, nos ayudará a aclarar la mente y alejar el estrés de nuestro cuerpo. Es recomendable realizar de 10 a 20 minutos de meditación o respiraciones profundas en un espacio armonioso. Dedícate esos minutos para ti y verás como fluye mejor tu día.En los últimos años se ha vuelto más importante el skin care que el maquillaje, ya que tener una piel saludable es primordial y esto se ha vuelto tendencia, tanto que hemos adaptado algunos tips de la cultura coreana como la doble limpieza con Shampoo Facial y el uso de sueros reafirmantes que te ayudan a mantener la piel tersa e hidratada, esos son algunos secretos que nos comparten nuestros vecinos asiáticos para tener esa piel tan bella que los caracteriza.

Nunca es tarde para conocer nuevas actividades y aprender nuevas cosas. Cocinar, tejer y pintar son algunas actividades que puedes aprender desde la comodidad de tu casa y hoy existen una infinidad de cursos en línea que te pueden apoyar a descubrir nuevos talentos que quizá desconocías. ¡Conoce otras versiones de ti !Solo es cuestión de poner en práctica estos consejos para comenzar a cambiar tus hábitos y reafirmar lo que eres. Recuerda que los puedes lograr todo lo que deseas si te lo propones y trabajas por ello.*Fuente: Torongia