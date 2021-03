¿Qué tienen en común Steve Jobs y Albert Einstein? Ambos sabía el valor del "No tiempo"

CIUDAD DE MÉXICO.- Conseguir una rutina diaria adecuada es esencial para el éxito. Así lo dicen la ciencia y la historia. Y en las redes sociales hay montañas de artículos sobre las costumbres de personajes famosos y listas de hábitos para incorporar en la búsqueda de cambios para el día a día.

Las investigaciones demuestran que todas esas actividades sugeridas son buenas para las personas, pero al mismo tiempo la ciencia advierte que caer en la rutina puede afectar en otras áreas. Los expertos señalan que también se necesita mucho “no tiempo” —esos espacios de ocio en los que no se hace nada— en el día de una persona para lograr un gran efecto en el pensamiento y la creatividad.

Steven Kotler, autor del libro El arte de lo imposible y conferenciante de TED, explicó que el “no tiempo” se refiere al momento tranquilo, a solas, en el que una persona puede aislarse del ruido y de las demandas del mundo.

“El no tiempo es el término que utilizo para referirme a ese vasto tramo de vacío entre las 4 de la mañana (cuando comienzo mi sesión de escritura matutina) y las 7:30 (cuando el resto del mundo se despierta). Este no tiempo es una negrura absoluta que no pertenece a nadie más que a mí”, escribió Kotler. “Las preocupaciones urgentes del día aún no han presionado, así que hay tiempo para ese lujo supremo: la paciencia. Si una frase tarda dos horas en salir bien, ¿a quién le importa?”.