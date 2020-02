¿Qué tan exactas son las calorías en las etiquetas de algunos productos?

NUEVA YORK (AP) - Las almendras solían tener alrededor de 170 calorías por porción. Luego, los investigadores dijeron que en realidad era más como 130. Un poco más tarde, dijeron que las nueces pueden tener incluso menos.

El conteo de calorías puede ser una manera simple de ayudar a mantener un peso saludable: no coma ni beba más de lo que quema. Y las etiquetas de calorías en el empaque de los alimentos parecen una guía inmutable para ayudarlo a rastrear lo que come.

Pero los números cambiantes para las almendras muestran cómo las cifras impresas en las etiquetas nutricionales pueden no ser tan precisas como parecen.

El mes pasado, Kind dijo que estaba reduciendo el conteo de calorías para sus bares, a pesar de que los ingredientes no estaban cambiando. La compañía citó estudios que indican que los frutos secos tienen menos calorías digeribles de lo que se creía anteriormente.

Realizados por investigadores del gobierno con financiamiento de productores de nueces, los estudios muestran el método inexacto para determinar el conteo de calorías establecido hace más de un siglo.

El sistema ampliamente utilizado dice que un gramo de carbohidratos y un gramo de proteína tienen 4 calorías cada uno, mientras que un gramo de grasa tiene alrededor de 9. Las compañías también pueden restar algunas calorías en base a estimaciones anteriores de la cantidad de alimentos diferentes que no se digieren.

Pero según los comentarios anecdóticos, los investigadores sospecharon que se pueden expulsar más nutrientes de las nueces en el baño de lo que se estimó anteriormente.

"Si no se digieren, entonces quizás el contenido calórico no sea correcto", dijo David Baer, coautor de los estudios de nueces en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que financió la investigación junto con productores de nueces como el Almond Board of California.

Para evaluar la corazonada, Baer y sus colegas dieron a 18 personas comidas con y sin almendras crudas y les ordenaron que regresaran diariamente con su orina y heces en hielo seco. Los contenidos se analizaron para calcular que una porción de almendras tiene aproximadamente 130 calorías digeribles, en lugar de la cifra ampliamente utilizada de 170.

Unos años más tarde, en 2016, otro estudio realizado por Baer y sus colegas también analizó los efectos del procesamiento de alimentos. Descubrieron que cocinar y moler ayudaba a romper las paredes celulares de las almendras, liberando más calorías para la digestión. Las almendras tostadas tenían calorías ligeramente más digeribles que las almendras crudas. Cuando las nueces se molieron en mantequilla de almendras, casi todas las calorías se digirieron.

Cabe destacar que el segundo estudio también encontró que las almendras crudas tenían incluso menos calorías digeribles que las sugeridas por el primer estudio. Baer atribuyó la discrepancia a las variaciones en la forma en que las personas digieren los alimentos y las diferencias naturales en las almendras mismas.

"Es poco probable que obtengas exactamente el mismo número cada vez que repitas el experimento", dijo.

Los estudios de almendras se encuentran entre varios que Baer ha sido coautor de la digestibilidad de las nueces. Otro año pasado fue financiado por el Global Cashew Council y descubrió que los anacardos tenían menos calorías de las estimadas.

A pesar de sus hallazgos, Baer dijo que cree que los recuentos de calorías utilizados para la mayoría de los otros alimentos son bastante precisos. Y a pesar de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. Permite a las empresas utilizar diferentes métodos para determinar el recuento de calorías, la agencia dice que los productos no deben tener más del 20% más de calorías de lo que se indica en las etiquetas.

Es por eso que los expertos en salud dijeron que el conteo de calorías en las etiquetas de nutrición sigue siendo valioso: ofrecen una guía general para las personas que intentan controlar su peso. Pero es aún más importante prestar atención a la dieta general y no obsesionarse con las pequeñas diferencias calóricas, dijeron los expertos.

"Eso no es lo que va a hacer o romper el intento de alguien de controlar el peso", dijo Elizabeth Mayer-Davis, profesora de nutrición de la Universidad de Carolina del Norte.

Mayer-Davis dijo que los estudios sobre las calorías en las nueces no afectarían su consejo general de que pueden ser parte de una dieta saludable. Ella dijo que es más importante prestar atención a cómo están preparados, como si se agregan edulcorantes.

El fundador de Kind, Daniel Lubetzky, dijo que espera que los estudios ayuden a superar la renuencia que algunos podrían tener sobre comer nueces debido a sus conteos de calorías relativamente más altos. Los estudios también significan que la barra más popular de la compañía ahora puede bajar de 200 a 180 calorías, lo que podría ser una ventaja de marketing que influye en las decisiones en la tienda de comestibles.

"No puede doler", dijo Lubetzky

Mars, que adquirió una participación minoritaria en Kind en 2017, dijo que no tiene planes de actualizar el conteo de calorías para M&M con almendras. La Junta de Almendras dice que aún no tiene conocimiento de que otras compañías estén usando los números más bajos.