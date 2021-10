¿Qué son las mascarilla peel off? Conoce más sobre ellas

Ciudad de México.- En el mundo de la belleza es común ver tendencias innovadoras que ofrecen todo y duran un suspiro; sin embargo, existe una en específico que ha llegado para quedarse y gracias a su popularidad, se ha visto envuelta en mitos que buscan descalificar su uso, sin éxito alguno: las mascarillas peel off.

Existen muchas razones por las que este tipo de mascarillas se mantienen populares entre los apasionados del skin care, y es que además de ser económicas, son fáciles de usar y muy efectivas, especialmente si utilizas aquellas especializadas en tu tipo de piel.

Te puede interesar: ¿Cuántas olas de covid-19 quedan?

¿Cómo funcionan las mascarillas peel off?

Las mascarillas peel off penetran a profundidad tu piel y eliminan suavemente las células muertas que se acumulan en la superficie de tu rostro; en el caso de las pieles grasas, son ideales para retirar la suciedad que se acumula en tus poros, las bacterias, los deshechos y las impurezas en general, dejando una apariencia equilibrada, tonificada y saludable.

Entre los mitos alrededor de su uso podrás encontrar que es mejor no utilizarlas por el hecho de que podría causar irritación, piel flácida y enrojecimiento, especialmente en quienes tienen piel sensible, es importante destacar esto, ya que, como todo producto de belleza (mascarillas, maquillaje, cremas, sueros), debes saber si está indicado o no para tu tipo de piel. Si tienes piel sensible, no es recomendable que la utilices a menos de que tu médico, dermatólogo o experto al que consultas indique lo contrario.

“Algunas mascarillas buscan la hidratación, otras la tensión de la piel y otras más el equilibrio en el sebo facial. Es importante que conozcas las necesidades de tu piel y, sobre todo, que elijas aquellas que contengan extractos naturales.”, comentó Ailín Salcedo, cofundadora de ASH Natural.

Te puede interesar: El cáncer se puede contagiar (al menos en animales)

¿Cómo potencializar sus beneficios si tienes piel grasa?

Lava tu rostro con shampoo facial, aplica tu tónico o loción con un algodón y pequeños toques, especialmente en la zona T y continúa con tu suero facial. Una vez que tengas estos pasos listos, procede a aplicar tu mascarilla con una capa ligera y uniforme en tu rostro,deja secar por al menos 25 minutos y retira. Por último, elimina los residuos con agua fresca. Se recomienda aplicarla de 2 a 3 veces por semana, dejando un día de descanso entre cada aplicación.

“Una mascarilla peel off puede ayudar a eliminar los puntos negros, disminuir el daño solar, mejorar la textura de la piel e hidratarla. La piel grasa tiende a lucir brillante y esto puede afectar el tono y la tez de tu piel”, concluyó Salcedo.

*Fuente: ASH Natural Concept