¿Qué significa poner tu arbolito navideño antes de diciembre? Esto es lo que dice la ciencia

Ciudad de México.- La temporada navideña esta apunto de comenzar. Este es un periodo festivo que abarca desde finales de noviembre hasta principios de enero, y que está marcado por diversas celebraciones, tradiciones y festividades. Su epicentro es la Navidad, que conmemora el nacimiento de Jesucristo según la tradición cristiana, pero la temporada se ha expandido para incluir celebraciones de diversas culturas y creencias.

Durante esta época, las ciudades y hogares se engalanan con luces brillantes, decoraciones festivas y árboles adornados. La temporada navideña también implica el intercambio de regalos, la participación en eventos comunitarios y la preparación de comidas especiales. La generosidad y la solidaridad suelen estar en el centro de las festividades, con muchas personas participando en acciones caritativas y programas de ayuda a quienes lo necesitan.

Asimismo, es un hito anual qie no solo señala el cierre del año, sino también el advenimiento de uno nuevo, brindando a la colectividad la oportunidad de reflexionar sobre experiencias pasadas, renovar esperanzas y proyectar un futuro colmado de positivismo. En este contexto, la anticipación de la Navidad adquiere una dimensión simbólica de renovación y esperanza.

Los arreglos navideños como el tradicional arbolito configura no solo una expresión visual, sino un precursor que transforma los entornos domiciliarios. La amalgama de luces, colores y adornos meticulosamente dispuestos ejerce una influencia positiva, generando un efecto favorable en el estado de ánimo colectivo.

Foto ilustrativa Freepik

A medida que nos aproximamos al mes de diciembre, surge la interrogante sobre el momento idóneo para empezar a colocar la decoración navideña. Aunque existen posturas diferentes respecto a la premura de esta acción, es innegable que a tan solo unas semanas del anhelado diciembre, algunos individuos ya han dado inicio a esta venerada tradición.

¿Demasiado pronto para la Navidad? Estudio revela que adelantar las decoraciones se asocia con una mayor sensación de felicidad

Un estudio del "Journal of Environmental" revela que aquellos que adelantan la decoración navideña experimentan niveles de felicidad superiores. Es fundamental recalcar que, si bien estas tradiciones pueden constituir una fuente de dicha para algunos, otros podrían no experimentar la misma emotividad. No obstante, la temporada navideña persiste como una oportunidad propicia para la conexión interpersonal, la reflexión y la celebración, contribuyendo, de este modo, a la felicidad de diversos núcleos familiares.

Con información de El Heraldo de México.

Tal vez te interese: Hermosillo, un buen comprador de la flor de Nochebuena: Floricultor