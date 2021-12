¿Qué pasaría si comieras solamente “chocolate” durante un mes?

ESTADO DE MÉXICO.-El chocolate en cierta medida puede ser bueno para el cuerpo, pues contiene varios antioxidantes y su versión amarga puede reducir los niveles de colesterol. Incluso existen dietas exitosas basadas en el consumo de chocolate.

Pero entonces, ¿es posible y recomendado consumir solamente chocolate? El equipo tras el canal de youtube “Qué pasaría si” hizo un estudio completo sobre el tema, centrándose en lo que pasaría si comieras únicamente chocolate por un mes.

Te puede interesar: El último en salir de la piscina llena de “ramen” gana 20 mil dólares

Suponiendo que comerías las 2 mil calorías que se recomienda consumir al día, significa que tendrías que consumir alrededor de 366 gramos de chocolate diarios. Haciendo esto tu cuerpo obtendrá una cantidad regular de carbohidratos, una buena cantidad de fibra, demasiada azúcar y dos veces la grasa recomendada.

No estarías consumiendo calorías en exceso

Aunque estés comiendo demasiada grasa, no significa que engordarás. Los médicos recomiendan no consumir tanta grasa porque es muy calórica, pero si te limitas a consumir los 366 gramos de chocolate al día, no estarías consumiendo calorías en exceso.

Sin embargo demasiada grasa saturada, puede causar problemas cardíacos, al aumentar tus niveles de colesterol. Debido a la falta de proteínas, comenzarás a sentirte cansado, tus músculos empezarían a perder grasa y te volverías más torpe.

La falta de vitamina C haría que tus tejidos empezaran a degradarse, provocando dolor de huesos, enfermedades en las encías, pérdida de dientes, escorbuto y depresión. Cabe mencionar que estos síntomas tardan 8 semanas en comenzar a presentarse, por lo que podrías concluir el mes sin terminar muy afectado.

Aunque la dieta de chocolate diario por un mes pueda sonar interesante y sea posible de realizar, no se recomienda llevar a cabo por los posibles efectos futuros que esto pueda traer. Como la mayoría de los alimentos, consúmelo con medida.