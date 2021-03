¿Qué haría la Reina durante la entrevista de Meghan con Oprah?

LONDRES, Inglaterra.- Existen distintas apuestas de lo que podría suceder en Buckingham la noche del domingo 7 de marzo, cuando se transmitió por CBS la entrevista de Meghan y Harry con Oprah. Pero una cosa es segura: la reina Isabel no se desveló por verla.

De acuerdo con el Daily Mail, porque la entrevista fue televisada a las 2 de la madrugada en Reino Unido, Isabel II no la vío, pero sí pidió a parte de su equipo que estuvieran atentos a la CBS esa noche. La soberana sería informada a primera hora del lunes. Se esperaba que su nieto y Meghan Markle no dijeran nada que le arruine el desayuno. Si no, sería un arduo inicio de semana.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase



En la TV británica

La pantalla británica ha emitido, como cada año, A Celebration for Commonwealth Day. En la BBCse ha podido ver este programa especial con el que se celebra el compromiso de Isabel II con todos los países que forman parte de Commonwealth. Aunque existe en los medios un gran estruendo por la entrevista con Winfrey, la corona no lanzado ni lanzará un comunicado oficial. Por lo menos, no hasta el momento. Y de decidir lo contrario mañana, el equipo de prensa de la Corona tendría que analizarlo primero internamente.

En esta celebración, los duques de Cambridge y otros miembros de la familia real han aparecido a cuadro. Willian y Kate conversaron con una sanitaria de Sudáfrica que ha recordado los problemas que de salud mental y traumas en aquellos que han luchado en primera línea contra el virus.

Después, el príncipe Carlos habló sobre la lucha contra el cambio climático. "Cada vez más gente joven entiende la importancia de proteger el mundo natural", dijo.

El discurso del Commonwealth de la reina Isabel II

Es la primera vez en 50 años que se cancelan las celebraciones del día de la Commonwealth en la abadía de Westminster.

Además, el contexto en que se produce hace aún más atípicas las celebraciones. Ante esto, la reina dijo:

"Ha habido un profundo aprecio sobre el apoyo mutuo y el sustento espiritual. Hemos disfrutado estar conectados con otros, mientras conocemos la importancia de la distancia física".

Su notorio discurso finalizó abogando por el estilo de la nueva normalidad. "Espero que mantengamos este renovado sentido de cercanía y comunidad. Espero con ansias las nuevas relaciones a lo largo de la Commonwealth".