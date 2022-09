¿Qué hacer en caso de sismo?

Tijuana, Baja California.- Hoy 19 de septiembre se recuerda el terremoto que sacudió México con una magnitud de 8.1 en escala de Richter en 1985 . Asimismo, el sismo en la misma fecha durante el año 2017 de 7.1 en su epicentro.

Por ello, es importante tomar conciencia y sobre todo estar prevenidos para cualquier situación. Este lunes se realizó un simulacro como cada año con fines de salvaguardar a la ciudadanía.

Protección civil recomienda tener un plan familiar, revisar el hogar que no tenga grietas y evitar desplomes, así también contar con una mochila preparada con objetos de emergencia como lámparas, dinero, primeros auxilios, papel, alimento no perecederos , etc.

Durante el momento es importante mantener la calma al sonar la alarma, evacuar el inmueble en zonas acordadas previamente. En caso de no poder salir colocarse en la zona de menor riesgo previamente establecida, no correr, no empujar o gritar. Se sugiere evitar elevadores y estar cerca de ventanas.