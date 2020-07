Qué enfermedades puedo evitar con más huevo

Los mexicanos consumen un promedio de 345 huevos al año, lo cual posiciona a México como el principal consumidor de este alimento a nivel mundial, de acuerdo con datos de la Unión Nacional de Avicultores.

La importancia de este producto dentro de la gastronomía mexicana deriva en su accesibilidad y su manejo versátil al momento de cocinarlo. Los huevos revueltos, fritos, escalfados, hervidos, en omelette, entre otros, son ideales para disfrutar a cualquier hora del día.

Además de los numerosos platillos que podemos preparar con huevo, éste otorga varios beneficios a la salud. Aquí te decimos qué enfermedades se pueden prevenir si agregas este alimento a tu dieta diaria.

Enfermedades cardiovasculares

El sitio especializado en salud Healthline explica que el colesterol contenido en el huevo no siempre aumenta los niveles de colesterol en la sangre, pues la producción de este lípido se realiza en nuestro cuerpo mediante el hígado; cuando se consume mucho colesterol dentro de la dieta, el hígado baja la producción natural de esta sustancia.

De igual forma, el huevo posee ácidos grasos Omega-3, un compuesto que, según un estudio publicado por la revista científica Tanaffos, reduce los niveles de triglicéridos en el torrente sanguíneo y el colesterol LDL (malo), dos factores de riesgo que pueden provocar afecciones cardiacas.

Problemas visuales

Un artículo de Investigative Ophthalmology and Visual Science concluyó que la luteína y la zeaxantina presentes en la yema del huevo disminuyen el riesgo de padecer cataratas y degeneración macular.

Según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la degeneración macular dificulta la lectura y visualización de detalles finos debido al desgaste de la mácula, una parte de la retina. Como esta zona tiene un alto contenido en luteína y zeaxantina, el huevo puede prevenir esta enfermedad.

Además, el huevo es rico en vitamina A, un nutriente que ayuda a la salud visual. La deficiencia de este compuesto provoca medio millón de casos de ceguera cada año en países en desarrollo, de acuerdo con una investigación realizada por el destacado oftalmólogo Alfred Sommer.

Síndrome metabólico

Una publicación de la revista científica PLOS ONE determinó que comer más de tres huevos a la semana reduce el riesgo de sufrir síndrome metabólico en personas mayores de 40 años.

La Clínica Mayo de los Estados Unidos indica que este padecimiento se caracteriza por un aumento en la presión arterial, los triglicéridos, el azúcar en la sangre y un exceso de grasa corporal en el área de la cintura. Durante el estudio citado se redujeron estos indicadores.

Obesidad

El huevo es una fuente rica de proteínas cuyo consumo puede otorgar beneficios para el control del peso. Según una investigación publicada por The American Journal of Clinical Nutrition, las proteínas aumentan la sensación de saciedad, reducen la ingesta de calorías e incrementan el gasto calórico.

Otro artículo de Journal of the American College of Nutrition demostró que comer huevos en el desayuno provoca un menor consumo de calorías durante las siguientes 36 horas. También puede favorecer la pérdida de peso y de grasa corporal a largo plazo.

Deficiencias cognitivas

De acuerdo con Egg Nutrition Center, el huevo contiene dos nutrientes importantes para la salud cerebral: la colina y la luteína. La Oficina de Suplementos Dietéticos de Estados Unidos explica que la colina mejora la memoria verbal y visual, especialmente durante las primeras etapas de desarrollo.

Por otra parte, investigadores de la Universidad de Illinois vincularon las altas concentraciones de luteína en el cerebro de los niños con un mejor rendimiento académico.

Respecto al bienestar mental, una publicación de Proceedings of the National Academy of Sciences asegura que la lisina, un aminoácido presente en el huevo, puede reducir los niveles de estrés y ansiedad. Por esta razón, se aconseja que consumas un huevo diario.

En caso de que padezcas problemas de colesterol o diabetes, se recomienda que consultes a tu médico antes de realizar cambios en tu dieta. No abuses del consumo de este alimento.