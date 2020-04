Qué diseñadores inauguran la Semana de la Moda mexicana

Ante esta situación de pandemia mundial, Mercedes-Benz Fashion Week Mexico City se reinventó cambiando su formato al digital, para llevar la Semana de la Moda mexicana al hogar de todos los que quieran vivir uno de los eventos más importantes de la industria de la moda en nuestro país.

Para los organizadores, la intención principal de no suspender este evento a pesar del coronavirus, es seguir impulsando el talento mexicano a pesar de las adversidades y abrir una puerta para que todos conozcan lo que se está haciendo en México e incentivar el amor por lo nuestro y el apoyo a lo que hace aquí.

Es así, como a través de la plataforma YouTube a partir del viernes 24 hasta el domingo 27, podremos disfrutar de diferentes bloques de presentación, donde los diseñadores mostrarán sus más recientes propuestas. Y, para el primer día, tenemos en exclusiva el line up del grupo de talentosos artistas del diseño.

"Cada día estará compuesto por bloques, como si fueran episodios de una serie de televisión. Imagina que el primer bloque es la primer temporada de esa serie y se liberarán todos los capítulos/presentaciones de los diseñadores que conforman ese bloque. De manera que cuando termines el primer bloque, ya esté disponible el segundo, mismo formato para los siguientes días. Es como darte un maratón de tu programa favorito", comenta Miguel Caro, encargado de las relaciones públicas y comunicación de Mercedes-Benz Benz Fashion Week Mexico City.

Por eso, el primer día podremos disfrutar de estos increíbles diseñadores, arrancando con el primer bloque que comienza a las 19:30 (hora México):

Sandra Weil

Nació en Perú, en una familia multicultural que tiene sus raíces en Turquía, Alemania, Brasil y Rumania. Su pasión por la moda y el diseño comenzó desde la infancia cuando pasaba sus días en el taller de costura de su abuela. Estudió diseño en Perú y se especializó en Alta Costura en Barcelona, España. Cuando terminó sus estudios decidió residenciarse en México donde, en 2012, presenta su colección ready-to-wear. Sus colecciones se caracterizan por el uso de siluetas inesperadas y coloridas concebidas para una mujer contemporánea.

Collectiva Concepción

Fundada en 2019 por Concepción Orvañanos, con la intención de promover en el extranjero la riqueza cultural de México. La marca, cuyo diseño y desarrollo es dirigido por la diseñadora Huguette Hubard, va dirigida al segmento de lujo y trabaja actualmente con ocho comunidades en México, desde Chiapas hasta Michoacán en donde se utilizan las técnicas artesanales más representativas de estos lugares, como el telar de pedal y de cintura, los deshilados y bordados a mano.

Daniel Espinosa

Proveniente de una familia de orfebres, el diseñador de joyas Daniel Espinosa tiene más de 20 años en el lujoso mercado de la joyería, siendo uno de los creadores más reconocidos de México y Latinoamérica. En esta edición presentará una colección exclusiva que hizo de la mano de la marca que representa a la muñeca más icónica de todos los tiempos: Barbie.

Carla Fernández

Cuando hablamos del diseño mexicano, desde sus raíces y su riqueza cultural, inmediatamente viene a nuestra mente Carla Fernández quien, ha estado en el mundo del diseño desde el año 2000 al frente del Taller Flora, dándole cabida a distintas comunidades indígenas del país para formar parte importante de sus diseños. Su marca crea diseños hechos artesanalmente, que fusiona magistralmente con un concepto vanguardista y moderno, portable por hombres y mujeres de cualquier edad.

Marca Nacional

Ante la preocupación de consumo y la situación actual del mundo de la moda nace esta firma que ha decidido cambiar el modelo, los materiales y nuestra mentalidad. Según su manifiesto, "de cara al desperdicio y el ecocidio, estamos comprando menos, comprando mejor y dándole más importancia al problema. De cara a la explotación y al trabajo forzado, procuramos los derechos humanos y aspiramos alcanzar un comercio justo".

Mexicoture

Fundado por Sara Galindo, esta firma concentra en un mismo sitio, para su promoción, comercialización y distribución, a los nombres más importantes del diseño mexicano para ponerlos al alcance de todos. Siendo uno de los e-commerce más exitosos del país, reúne a talentosos creadores noveles y reconocidos y hace a sus productos más accesibles con solo un clic.

En el segundo bloque, que comienza a las 21 horas, podrán disfrutar de las propuestas de:

Cancino

Fundada por Francisco Cancino, esta firma crea prendas de muy alta calidad hechas con técnicas manuales, buscando con ello la resignificación del trabajo artesanal de las mujeres mexicanas, y a través de este trabajo estimular la prosperidad económica y social, brindando un oficio creativo bien remunerado que les permita vivir de ello.

Marika Vera

Firma homónima de lencería creada en 2010. Aunque su visión principal era el diseño de lujo, en 2014 su creadora Marika, decide lanzar una línea más accesible y comercial. Según palabras de su creadora, "mis diseños están hechos para la mujer moderna, que tiene una sensualidad natural. Creo que la feminidad y el empoderamiento femenino pueden trabajar de la mano". Sus diseños son tan impresionantes que cuando usas una de sus piezas, no quieres llevar nada encima.

Bernarda

Bernarda es una marca mexicana dedicada al diseño, confección, producción y distribución de prendas de vestir. Su historia comienza cuando Paola Hinojos ganó el pitch nacional de Fashion Week Academy, lo que le representó un lugar para desfilar en la semana de la moda en México.

Y, a partir de ese momento, cada una de las colecciones de la firma contiene una fuerte carga simbólica e inspiracional que la ha convertido en muy poco tiempo en una firma mexicana de referencia.

La nueva colección, OI 2020, será un vuelco de tuerca en la línea discursiva de la marca, conservando siempre la piel como parte de su ADN, incluyendo la prenda de fibra vegana.

Armando Takeda

Lanzada en 2012 es una marca exclusiva de lujo establecida en México. Sus diseños incorporan exquisitas aplicaciones artesanales hechas a mano, innovando cada una de ellas para llevar las tradiciones artesanales a las más altas esferas del mundo de la moda. Con materiales de diferentes lugares del mundo y los más altos estándares de calidad, crea piezas únicas para la vida diaria de la mujer moderna, que elegantemente reflejan sus influencias japonesa y mexicana.

Mancandy

Es el primer proyecto que combina moda + música bajo una misma etiqueta. Compositor, cantante y diseñador, Andrés Jiménez, mejor conocido como MANCANDY es un artista con una propuesta emocionante y única. Su inspiración viene de la calle, del México real que él vive día a día. Posee un característico estilo urbano, sofisticado y ecléctico alejado de los clichés, su creador imprime en cada pieza la visión de un México global, y una propuesta capaz de convertirse en referente a nivel internacional.

Lorena Saravia

Antes de crear su propia marca, Lorena trabajó y colaboró en Bread and Butter Barcelona, Gstar-Raw y con el distinguido diseñador Macario Jiménez. En la actualidad, es considerada una de las mejores diseñadoras mexicanas en el mundo no solo por su estilo constante, sino también por sus colecciones que son aclamadas y documentadas por la prensa.

Y a las 21:30 llegará el momento para celebrar en la fiesta de inauguración junto al diseñador Anuar Layon, uno de los mejores diseñadores de street wear masculino de México y latinoamérica. Director creativo y diseñador de Mexico is the Shit , P r i m a V o l t a , W h i t e Tag y Mercadorama Custom, donde ha tenido la oportunidad de desarrollar prendas para diferentes proyectos como Daft Punk, Wu Tang Clan, Iggy Pop, Molotov, Phoenix, Queens of The Stonge Age y Phantograma.

Así que prepara tu mejor look fashionista y disfruta en primera fila de un evento que promete grandes experiencias, muchas emociones y máxima diversión.