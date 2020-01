¿Qué debes tener en cuenta al remodelar tu hogar?

Ciudad de México

Tener una casa en orden y bien arreglada nos ayuda a descansar mejor y estar más centrados en nuestro día a día. Se trata, después de todo, del sitio que nos brinda mayor confort y seguridad, y por eso es necesario tener las condiciones adecuadas para estar a gusto con nosotros mismos.

El inicio de año es una época ideal para realizar algunas remodelaciones y reparaciones en el hogar, ya sea para poder descansar adecuadamente el resto del año, o bien, si se piensa obtener alguna utilidad de ella al rentarla o venderla, ya que un inmueble en buen estado aumenta muchísimo su valor en el mercado.

Ya sea por alguna de estas razones o por cualquier otra, remodelar nuestra casa es una tarea importante y un propósito para cumplir en 2020. Por ello, te compartimos la guía básica para poder renovar tu hogar este año.

1. Atiende tú mismo los pequeños detalles. Siempre existen reparaciones menores que puedes hacer tú mismo en casa, lo cual te ahorrará algo de dinero y tiempo. Reemplazar focos y lámparas, cambiar un fusible, engrasar bisagras para que no rechinen o hacer una limpieza general del hogar, son tareas que no requieren de mucho tiempo y que puedes realizar en un momento libre de tu fin de semana. Además, el mantenimiento constante del hogar reduce los costos de reparaciones en el futuro.

2. Prioriza las reparaciones y remodelaciones. Revisa a conciencia cada rincón de la casa para determinar qué cosas deben atenderse antes. Pisos y paredes cuarteadas, vidrios rotos, filtraciones de humedad o goteras siempre serán más importantes que cambiar la pintura de una habitación, por ejemplo. También hay zonas y cuartos que sufren mayor desgaste por el uso constante, como el baño y la cocina, en los que debes poner mayor atención.

3. Aprovecha bien el espacio. Además de las reparaciones, tu proyecto de remodelación del hogar debe contemplar la optimización de los espacios, tanto para hacerlos más acogedores como útiles. Espacios como el clóset, el fondo de los pasillos y el espacio bajo la escalera son poco aprovechados, pero tienen un gran potencial para colocar muebles u organizadores que nos ayuden a guardar algunas pertenencias. Igualmente, podrás dar mayor atención a estos sitios que por lo general son difíciles de limpiar, y tener más orden en la casa.

4. Fija un presupuesto y cotiza diferentes proveedores. Una vez tengas tu lista de prioridades en reparaciones, debes investigar el costo de cada una y fijar un presupuesto para el proyecto. Para obtener un panorama amplio de costos, lo recomendable es consultar con al menos 3 proveedores diferentes y expresarles con claridad tus intereses y necesidades, para obtener un precio exacto y evitar malentendidos después.

5. Consulta a profesionales. Recuerda que el precio no determina la calidad: lo más caro no siempre es lo mejor, y lo barato no necesariamente es malo. La clave es conocer el trabajo de la persona con quien hablas y saber que pueden realizar el trabajo que necesitas. En la app de GetNinjas, por ejemplo, puedes encontrar tanto arquitectos como interioristas y leer las reseñas de otros clientes sobre su trabajo; a partir de ellas puedes hacerte una idea de qué puedes esperar.

Recuerda que tu hogar es tu lugar de descanso y refugio, por lo cual necesitas dedicarle el tiempo necesario e invertir para convertirlo en un sitio agradable para ti y tu familia. Se trata pues, de una inversión en tu propio bienestar, además de patrimonial, así que no dejes pasar la oportunidad de mejorar tu vivienda durante este año.

*Con información de GetNinjas