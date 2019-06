Pujol: El mejor restaurante de México y Norteamérica

La lista ‘The World’s 50 Best Restaurants’, realizada por especialistas del mundo gastronómico, han reconocido el trabajo del chef mexicano Enrique Olvera al posicionar a su restaurante Pujol en el lugar número doce, convirtiéndolo en el mejor en México y Norteamérica.

La ceremonia de revelación de la lista fue realizada en Singapur, donde el restaurante mexicano Pujol ascendió al lugar número doce, mientras otro restaurante mexicano, Quintonil, se posicionó en el lugar 24.

Enrique Olvera ha enaltecido la gastronomía mexicana tradicional mediante una visión contemporánea en Pujol, lo que ha resultado en distintos reconocimientos internacionales por mantener una propuesta gastronómica excelente.

El platillo "Mole madre" es el más famoso de Olvera. Consiste en los sabores de un mole de casi dos mil días, al que cada dos semanas se le integra otro.

El restaurante francés Mirazur avanzó tres sitios respecto a la lista interior para posicionarse este año como el mejor restaurante de la lista.



La nueva lista con los mejores 50 restaurantes del mundo es la siguiente:

50. Schloss Schauenstein en Fürstenau, Suiza

49. Leo en Bogotá, Colombia

48.Ultraviolet de Paul Pairet en Shanghai, China

47. Benu en San Francisco, EU

46. De Librije en Zwolle, Países Bajos

45. Sühring en Bangkok, Thailand

44. The Test Kitchen en Cape Town, Sudáfrica

43. Hof Van Cleve en Kruishoutem, Bélgica

42. Belcanto en Lisboa, Portugal

41. The Chairman en Hong Kong

40. Restaurant Tim Raue en Berlín, Alemania

39. A Casa do Porco en São Paulo, Brasil

38. Hiša Franko en Kobarid, Eslovenia

37. Alinea en Chicago, EU

36. Le Bernardin en Nueva York, EU

35. Atelier Crenn en San Francisco, EU

34. Don Julio en Buenos Aires, Argentina

33. Lyle’s en Londres, Reino Unido

32. Nerua en Bilbao, España

31. Le Calandre en Rubano, Italia

30. Elkano en Getaria, España

29. Piazza Duomo en Alba, Italia

28. Blue Hill at Stone Barns en Pocantico Hills, EU

27. The Clove Club en Londres, Reino Unido

26. Boragó en Santiago, Chile

25. Alléno Paris au Pavillon Ledoyen en París, Francia

24. Quintonil en Ciudad de México

23. Cosme en Nueva York, EU

22. Narisawa en Tokio, Japón

21. Frantzén en Estocolmo, Suecia

20. Tickets en Barcelona, España

19. Twins Garden en Moscú, Rusia

18. Odette en Singapur

17. Steirereck en Vienna, Austria

16. Alain Ducasse au Plaza Athénée en París, Francia

15. Septime en París, Francia

14. Azurmendi en Larrabetzu, España

13. White Rabbit en Moscú, Rusia

12. Pujol en Ciudad de México

11. Den en Tokio, Japón

10. Maido en Lima, Perú

9. Disfrutar en Barcelona, España

8. Arpège en París, Francia

7. Mugaritz en San Sebastián, España

6. Central en Lima, Perú

5. Geranium en Copenhagen, Dinamarca

4. Gaggan en Bangkok, Tailandia

3. Asador Etxebarri en Atxondo, España

2. Noma en Copenhagen, Dinamarca

1. Mirazur en Menton, Francia

Con información de Forbes y Gourmet de México