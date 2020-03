Prueba este método para mejorar tu aprendizaje

AprendiCiudad de México

Existen momentos donde por más que estudiamos sentimos que no retenemos nada de información. Te has puesto a pensar porqué sucede esto. ¿Sabías que los colores juegan un papel muy importante en la retención de información? Cuando crecemos nos imponen el uso de bolígrafo negro pero el uso del color en los apuntes no es exclusivo de los niños; de hecho, entre más adultos somos, más se nos complica focalizar la atención en un solo color. Por ello, te dejamos algunos beneficios de utilizar colores en tus apuntes:

Mejora tu memoria visual

Según la sicología del color, cada uno tiene un significado diferente y debemos utilizar cada tono dependiendo la importancia del apunte. Por ejemplo, el rojo es un color que significa advertencia, importancia, fuerza; el azul, representa tranquilidad, seriedad y armonía; el rosa, representa amor, profundidad y entrega.

Utilizar los colores de manera correcta nos ayudará a recordar puntos clave o valiosos que debemos tener presentes como prioridad, añadir esta estrategia te será funcional tanto en un ámbito escolar como en un ámbito profesional.

Enfoca tu atención

Al destacar ideas por color, te será más sencillo repasar para un examen. Aprovecha la variedad de colores para crear un temario donde cada tema se destaque con un color distinto. De esta manera, cuando presentes tu examen, los conceptos te vendrán a la mente por la tonalidad que le hayas puesto y será más fácil relacionar ideas.

Destaca las ideas principales

Si estás haciendo un resumen de alguna junta o de una lluvia de ideas y existe algo que te haya llamado la atención y que quieres enfatizar, utiliza tu tono favorito y así podrás clasificar la información dependiendo su importancia.

Existen herramientas que te facilitarán darle color a tus apuntes como los bolígrafos de gel de Crayola Alternative, con punta retráctil que te permite tener líneas más precisas para que plasmes tu creatividad. Recuerda que tener apuntes coloridos y bien organizados mejora tu capacidad de retención, por tanto, mejora tu rendimiento.

¡Siempre hay una alternativa!

*Fuente Crayola