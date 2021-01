Propósitos de Año Nuevo para evitar el estrés en el trabajo

Ciudad de México.- El estrés laboral se ha convertido en una epidemia para los trabajadores mexicanos sin importar si se trata de un empleo típico o en home office, al menos eso piensa el 64% de la fuerza de trabajo de nuestro país, de acuerdo con The Future of the Working Week, un estudio de Citrix. Además, según la OCDE, México ocupa el primer lugar, entre nueve naciones, de los que más horas extras trabajan. Por si fuera poco, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el 75% de los trabajadores padece fatiga por estrés laboral y 80% de las juntas son consideradas “pérdida de tiempo", según datos de la consultora Ovum.

Ante ello, y con miras a evitar el estrés en el trabajo, sumado al estrés actual por la pandemia por Covid-19, Unreasonable México, la organización que ha ayudado corporativos y emprendedores en 4 continentes a crear equipos con alto impacto social, comparte las políticas o prácticas culturales que han migrado e implementado de forma digital para cuidar a su equipo.

Dichas prácticas culturales han permitido a Unreasonable incrementar su productividad y, por tanto, un 28% el alcance de sus objetivos y crecer 4.5X su capacidad de operación.

“Estas prácticas culturales que implementamos antes de la pandemia, pero migramos al mundo virtual a partir de ella, nos han permitido tener una rotación de personal tendiente a cero en los últimos 7 años. También, han logrado que cada vez que publicamos una nueva vacante apliquen en promedio +250 personas sin requerir del servicio de bolsas de trabajo o pagar publicidad”, asevera Raúl de Anda, cofundador de Unreasonable México.

El 2020 nos enseñó que las organizaciones pueden trabajar a distancia y cumplir objetivos aún sin la interacción cara a cara. Ahora 2021 será el año en el que las organizaciones adopten nuevas prácticas que hagan el trabajo a distancia más efectivo, productivo y sano mental y físicamente. Conoce, a continuación, las 9 prácticas culturales de Unreasonable México:

1. Primero la persona. La primera reunión cada lunes solo tiene una regla: “no puedes hablar de trabajo”, conectamos como personas, compartimos experiencias y platicamos del fin de semana antes de ver resultados y planear. Además, la organización invita el café de esa reunión.

2. Sesiones de yoga. Nuestros mentores y aliados expertos de yoga nos brindan sesiones para que nuestro equipo se relaje 25 minutos a la semana.

3. Flexibilidad de horarios. Cada persona es dueña de su tiempo -desde antes de la pandemia- cada colaborador maneja su calendario y tiene 100% flexibilidad. Mejora la comunicación y permite crear equipos más enfocados a metas alcanzadas y no a tiempo destinado.

4. Agradecimientos. Cada viernes destinamos 15 minutos -todos juntos- para escribir cartas a mano para agradecer a cualquier persona: puede ser a un mentor, a un cliente, un inversionista, un familiar o un colaborador.

5. Buenos comienzos. Cada reunión de planeación comienza con un “¿Por qué estamos agradecidos?”, deteniéndonos cinco minutos a agradecer a pesar de todo. Además, la gratitud genera “oxitocina”, hormona que reduce el estrés, la ansiedad y el miedo. Importante para salir a conquistar cada semana.

6. En Dios confiamos, los demás traigan datos. Esta práctica en el día a día nos permite diferenciar rápidamente “opiniones” de “evidencia”, pues empuja a cada persona a construir sus argumentos y hallazgos sobre bases y datos, mientras disminuimos significativamente potenciales fricciones entre personas.

7. Celebración. Celebramos las pequeñas victorias y nos detenemos también para celebrar las grandes, aunque sea con shots y aplausos a distancia. Nuestras celebraciones brindan el reconocimiento necesario a los líderes, y también inundan el cerebro de “dopamina”, que es altamente adictiva, empujándonos a buscar cada vez mayores retos.

8. Bonos irrazonables. Implementamos un nuevo sistema de incentivos variables (bonos en efectivo) por proyectos, lo que permite gratificar el esfuerzo y mantener el norte presente.

9. Vacaciones ilimitadas y pagadas. Así es. Creemos que es esencial para la salud emocional, cuando lo creamos necesario. Además, es un gran catalizador, logra no solo “que cada uno sea dueño de su tiempo”, sino que sean mucho más responsables, orientados a resultados y que fluya mejor la comunicación.

“La cultura organizacional de Irrazonable - es algo difícil de describir. Los valores forman parte del día a día en la toma de decisiones. Lo cual es híper emocionante porque ves los resultados de forma tangible. De cómo la cultura -que está basada en confianza- nos permite adaptarnos, soñar en grande y ser altamente efectivos como equipo. Nos llena de energía para buscar cada vez más retos, siento que nos hace imparables”, afirmó Luis Espinoza, Líder de Experiencia en Unreasonable México.

“Queremos compartir estas prácticas culturales con todos para que los líderes de las empresas y organizaciones puedan implementarlas en sus equipos de trabajo. Un equipo increíble necesita 3 cosas: 1) una visión compartida, 2) amistad y confianza , 3) conseguir resultados tangibles. No es suficiente una o dos. Se necesitan las tres. Por eso cuidar a las personas y crear una cultura es fundamental en las empresas. Esperamos que este 2021 esté lleno de grandes propósitos y, entre ellos, se encuentre mejorar la salud mental de sus colaboradores”, concluyó De Anda.

*Fuente: Unreasonable México