Proponen aumento de 250mdp a presupuesto que manejaría Imcine

La Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados propone un aumento de 250 millones de pesos al presupuesto que manejaría el Instituto Mexicano de Cinematografía en 2021.

Esto con respecto a la propuesta original entregada por la Secretaría de Hacienda a la Cámara Baja el mes pasado, en donde había una reducción superior a los 60 millones de pesos con relación al ejercido en el año en curso.

Con la propuesta de la Comisión, que debe ser aprobada por el pleno, el Imcine tendría 446 millones de pesos, casi el doble de lo ejercido este año.

Los 250 millones de pesos es también superior a los 140 millones que manejaban en promedio anual el Fidecine y Foprocine, responsables de apoyar cintas de corte comercial y autoral, respectivamente, extintos este año.

Por medio de un comunicado, Sergio Mayer, presidente de la Comisión, informó también que al Centro de Capacitación Cinematografía, se le designarían 5 millones de pesos más, lo cual prácticamente lo pondría al nivel del 2020.

"Las y los legisladores decidieron proponer ampliaciones al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 presentado por el Ejecutivo Federal, incrementando montos adicionales", señala el documento.

Ayer miércoles, Alejandro González Iñarritu, ganador del Oscar por "Birdman" y "El renacido", dijo que un país sin cine era un país ciego.

"Un país sin cine es un pais ciego, no apoyarlo es no apoyar la causa de una pobreza económica que nadie quiere y que tenemos que atender, pero también hay que redefinir la pobreza; no podemos permitir que haya pobreza cultural, científica, intelectual, porque eso es lo que va a prevenir la pobreza y la desigualdad. Hay muchos ricos muy pobres intelectualmente, culturalmente y en todos los sentidos, que crean la pobreza económica; no solo de pan vive el hombre, creo que el cine, la literatura, ha sido la dieta de esta pandemia, ¿qué haríamos sin ellas?", subrayó el realizador.