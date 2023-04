¿Problemas para dormir? Un estudio revela las causas que afectan el sueño de la población en la actualidad

MÉXICO.- Un estudio realizado por investigadores de la Facultad de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania y la Universidad de Louisville sugiere que la calidad del sueño puede verse afectada negativamente por la contaminación del aire, una habitación con temperatura elevada, altos niveles de dióxido de carbono y ruido ambiental.

El estudio, publicado en Sleep Health, fue uno de los primeros en examinar varias variables ambientales en el dormitorio y su relación con la eficiencia del sueño, medida como el tiempo dedicado a dormir en relación con el tiempo disponible para dormir. Durante un período de dos semanas, el estudio siguió a un grupo de 62 participantes que usaron monitores de actividad y registros de sueño.

Los resultados indicaron que los niveles más altos de contaminación del aire en el dormitorio, en términos de partículas, se asociaron con una menor eficiencia del sueño.

El autor principal del estudio, Mathias Basner, MD, PhD, profesor y director de la división de Sueño y Cronobiología en el departamento de Psiquiatría de Penn Medicine, señala que estos hallazgos subrayan la importancia del ambiente del dormitorio para lograr un sueño de calidad.

Duración de sueño insuficiente

El estudio sugiere que el rápido cambio del entorno debido a la urbanización y el cambio climático, junto con las demandas laborales y familiares que compiten por el tiempo de sueño, han hecho que sea difícil dormir bien por la noche.

La falta de sueño adecuado o la interrupción frecuente del sueño (conocida como "dar vueltas y vueltas") afecta negativamente tanto la productividad laboral como la calidad de vida, y se ha relacionado con un mayor riesgo de enfermedades crónicas, como enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2, depresión y demencia.

Este estudio es uno de los pocos que ha investigado objetivamente la relación entre múltiples factores ambientales, como el ruido y la temperatura, y la calidad del sueño. Los participantes del estudio fueron reclutados del Proyecto Corazón Verde, financiado por los Institutos Nacionales de la Salud, que busca examinar los efectos de la plantación de 8.000 árboles maduros en la salud cardiovascular de los residentes de Louisville.

Humedad, otro factor que interfiere

Resulta curioso que solo la humedad en el dormitorio haya mostrado una asociación significativa con la calidad del sueño y la somnolencia diurna, según lo evaluado por cuestionarios.

Una mayor humedad se relacionó con una menor calidad del sueño y una mayor somnolencia durante el día.

Esto sugiere que los estudios basados en cuestionarios pueden no ser suficientes para identificar todas las asociaciones relevantes, las cuales pueden ser detectadas fácilmente mediante medidas objetivas del sueño. Este resultado no es sorprendente, ya que durante gran parte del período de sueño, los seres humanos están inconscientes y no son conscientes de sí mismos ni de su entorno.

También, la mayoría de los sujetos del estudio evaluaron los niveles de humedad, temperatura y ruido en su habitación como "óptimos", sin importar los niveles de exposición reales. Parece que nos acostumbramos subjetivamente al ambiente de nuestra habitación y no sentimos la necesidad de mejorarlo, aun cuando nuestro sueño se vea perturbado constantemente, tal y como indican las medidas objetivas del sueño utilizadas en este estudio, según afirmó el autor principal, Mathias Basner.

