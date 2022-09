Príncipe de Gales: Por qué William heredó el título de Carlos y ha provocado un debate

LONDRES.-En su primer discurso televisado el día después del fallecimiento de la reina, el rey Carlos proclamó al príncipe Guillermo y a su esposa Catalina como los nuevos príncipe y princesa de Gales.

La rapidez del nombramiento reflejó el deseo de la corona de proyectar hacia el exterior estabilidad y continuidad tras la muerte de la reina Isabel. Pero eso se vio algo socavado por la noticia de que Mark Drakeford, el primer ministro de Gales, afirmó que no se le había notificado con anticipación el nombramiento de William. El protocolo no dicta que esto sea una necesidad, pero dado que William ha hablado de su deseo de "servir a la gente de Gales", tal vez esta no sea la mejor manera de comenzar.

Algunos, como el ex líder de Plaid Cymru, Lord Elis-Thomas, han cuestionado la necesidad de continuar con el título. Y una petición para desecharlo había obtenido 25 mil firmas en solo unos días después de su lanzamiento.

FOTO DE ARCHIVO: El príncipe británico Guillermo y Catalina, duquesa de Cambridge, asisten a una fiesta real en el jardín del Palacio de Buckingham en Londres, Gran Bretaña. 25 de mayo de 2022. Dominic Lipinski/Pool vía REUTERS

Estos críticos se refieren al título como una falta de respeto hacia Gales, en la medida en que socava el estatus de Gales como país y nación por derecho propio. Para algunos, su uso continuado simboliza la opresión histórica vinculada a Gales como principado y la invasión inglesa del país.

“Tywysog Cymru”, o príncipe de Gales, es un título histórico que originalmente ostentaban los reyes y príncipes galeses nativos anteriores al siglo XII que, en gran parte, gobernaban desde Gwynedd, en el noroeste de Gales. Después de la conquista de Gales (1277-1283), Eduardo I se movió para consolidar la posición de la corona inglesa en Gales y declaró a su hijo, conocido como Eduardo de Caenarfon, como el primer príncipe inglés de Gales.

Desde entonces, el título se ha otorgado al heredero aparente del trono inglés y luego británico, aunque no automáticamente y no siempre tan rápido como el rey Carlos lo ha hecho con el príncipe Guillermo. Por ejemplo, se le otorgó a Carlos cuando tenía nueve años en 1958, unos seis años después de que comenzara el reinado de la Reina.

Es importante destacar que el nombramiento de Carlos como príncipe de Gales es anterior a la devolución, la aprobación de la Ley del Gobierno de Gales de 1998 (y sus enmiendas posteriores) y la creación del Senedd. Como resultado de estos desarrollos, Gales ahora tiene una autonomía política significativa, que no fue el caso durante la mayor parte del tiempo de Carlos como príncipe de Gales.

Sin duda, consciente de estas críticas, William ha dicho que es un "honor" servir a Gales y se ha comprometido a hacerlo con "humildad y gran respeto" por su gente. Luego de su conversación posterior al nombramiento con el primer ministro de Gales, ahora se han publicado declaraciones bilingües en ese sentido.

¿Un enfoque diferente para un nuevo príncipe?

No existe un "libro de reglas" constitucional que rija el nombramiento de un príncipe de Gales en la era moderna. El cargo no impone responsabilidades públicas formales legisladas por el parlamento o delegadas a William por ley o costumbre.

El título puede verse como un regalo ceremonial del Rey, con la expectativa mínima de apoyar al soberano como un punto focal para el orgullo y la unidad nacional. Entonces, en ese sentido, William tiene cierta discreción como nuevo príncipe de Gales para adoptar un enfoque diferente a su padre.

Charles ha dado algunas señales sobre sus esperanzas para William, como cuando habló de otros que ahora están asumiendo las causas que le apasionan, presumiblemente con respecto al cambio climático, el trabajo con jóvenes y el diálogo interreligioso. También dijo que esperaba que William y Catherine "traigan lo marginal al centro del terreno donde se puede brindar ayuda vital", posiblemente indicando que quiere que se centren en cuestiones de desigualdad.

Sin embargo, William ya ha señalado que tiene la intención de reformar el rol, incluso reduciendo el personal y reenfocando y reduciendo la cantidad de organizaciones benéficas con las que trabaja su oficina. Si bien Carlos y Camilla fueron presidentes o patrocinadores de más de 500 organizaciones, William y Catherine planean centrarse en organizaciones benéficas que prioricen la salud mental, los primeros años de los niños y el medio ambiente.

¿Qué pasa con Gales?

Drakeford ha dicho que ahora es el momento de que William "conozca mejor a Gales" y que el príncipe es "absolutamente consciente de las sensibilidades que rodean el título".

De acuerdo con estos sentimientos, la gente de Gales podía esperar legítimamente que William aprendiera Cymraeg (galés), como lo hizo su padre a los 21 años, durante un estudio intensivo de nueve semanas sobre el idioma y la historia de Gales en la Universidad de Aberystwyth. También podemos esperar que el príncipe establezca una residencia oficial en Gales, similar a la finca Llwynywermod de Carlos en Llandovery. Después de todo, William y su esposa ya pasaron un tiempo viviendo en Angelsey, mientras él servía en la RAF.

El nuevo príncipe toma posesión de su cargo en un momento en que la realidad política de Gales ha cambiado. Si bien el gobierno de Gales no tiene voz formal en el asunto, si el título continúa después de William, debe seguir un debate sobre la relación entre el príncipe y Gales.

Eso debería incluir una reflexión sobre si Gales debería desempeñar un papel más importante en el proceso de nombramiento, tal vez con miras a desarrollar procesos comunicativos y ceremoniales con el Senedd que sean testimonio del gobierno moderno de la nación sobre sus propios asuntos.

Si bien esos debates ahora comienzan a tener lugar, es poco probable que el resultado afecte el mandato de William. No obstante, el hecho mismo de que estas conversaciones sean en vivo, y sucedan en un país que históricamente luchó para ser escuchado dentro del sindicato del Reino Unido, es simbólico.

La respuesta del príncipe de diseñar un trabajo adecuado para el Gales del siglo XXI muestra deferencia y voluntad de cambio. Este es un poderoso ejemplo de cómo la muerte de la Reina ya está dando lugar a una reflexión reflexiva sobre lo que es el Reino Unido y lo que su gente quiere que sea en el futuro, además de haber expuesto los contornos de Gales como una nación separada.

Artículo completo en The Conversation