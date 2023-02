¿Por qué el príncipe Harry recibió supuestas amenazas de muerte de Al Qaeda?

LONDRES.-El príncipe Harry fue amenazado por el grupo terrorista Al Qaeda, luego de que en su libro de memorias, “Spare”, dijera que mató a unas 25 personas durante sus misiones como piloto de helicóptero en Afganistán, según detallan medios.

“Siendo un veterano, y haber sido parte de dos misiones en Afganistán durante 10 años en el ejército, fui responsable de haber combatido a enemigos, ya que no puedo matar a una persona si la vez como personas, así que las imaginaba como piezas de ajedrez”, de acuerdo a su libro.

Eran piezas de ajedrez sacadas del tablero, gente mala eliminada antes de que pudieran matar a la gente buena”, relata el duque de Sussex.

A poco más de un mes de su publicación, el grupo terrorista Al Qaeda busca venganza, y por ello habría ordenado su muerte.

En el número ocho de la revista One Ummah, los yihadistas piden justicia en nombre de su pueblo.

Piden venganza contra el hijo del rey de Inglaterra, a quien llaman Al Zanim, e incluso piden a la familia real que suprima la seguridad alrededor de Harry para que les sea "más fácil" castigar sus acciones.

Detalles de Harry en Afganistán

"No los veía como personas, sino como piezas de ajedrez".

Así describe el príncipe Harry en su autobiografía titulada "Spare" (En la sombra, en español), su experiencia al matar a presuntos miembros del Talibán durante su servicio en el ejército británico en Afganistán.

En el libro, el hijo del rey Carlos III también habla sobre su problemática salida de la familia real tras su boda con la actriz Meghan Markle y de su complicada relación con su hermano William y con su padre.

Pero han sido los detalles sobre su vida como militar entre 2007 y 2013 los que más revuelo han causado, tanto dentro como fuera de Reino Unido.

Harry revela por primera vez que mató a 25 combatientes enemigos en Afganistán, lo cual es perfectamente posible después de haber sido desplegado en dos ocasiones en la región de Helmand.

"No es una estadística que me llene de orgullo pero tampoco me avergüenza", escribe en su autobiografía.