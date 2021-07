Príncipe George hace homenaje a su bisabuelo en el nuevo retrato por sus 8 años

REINO UNIDO.- El cumpleaños del príncipe George estuvo rodeado de expectativas pues se creía que los Duques de Cambridge decidirían no compartir su retrato este año, después de las burlas y críticas que recibió al mostrar sus cambiantes emociones durante el final de la Eurocopa 2020.

Como ya es una tradición en la Familia Real Británica, el príncipe Goerge se realizó una sesión fotográfica por motivo de su cumpleaños 8. Para fortuno de los seguidores de la realeza, sus padres, el Príncipe William y Kate decidieron compartir el retrato.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Esta nueva imagen fue compartida desde la red social oficial de los Duques de Cambridge, en el marco de octavo cumpleaños del pequeño, en la instantánea se puede apreciar a George con una gran sonrisa, dejando claro que ya no es un niño pequeño.

La imagen fue publicada desde la cuenta de Instagram de los Duques, pocos minutos ante de la media noche, para que coincidiera con el cumpleaños del pequeño Príncipe.

Un retrato lleno de detalles

Comencemos por decir que se ha hecho un tributo en honor al Duque de Edimburgo. Esto debido a que su partida, ocurrida el pasado 9 de abril, ha dejado un vacío en la vida de la familia real británica e intentan honrar su memoria con este tipo de detalles.

Es más que sabido que el esposo de la reina Isabel II era apasionado de los coches de la marca Land Rover, tanto así que él mismo diseñó la modificación de uno para que fuera su carroza fúnebre.

Por esta razón, no se extraña que Kate Middleton, autora del retrato, eligiera que su hijo posara justo sobre una Land Rover Defender.

La foto fue tomada en su hogar en Anmer Hall, en el condado de Norfolk, algo muy evidente ya que se ve de fondo el campo verde abierto.

El look del pequeño Príncipe

A diferencia de que en las últimas apariciones de George en la Eurocopa lució muy formal con pantalones largos, saco, camisa y corbata -hecho que provocó parte de las críticas hacia el pequeño-, para este retrato el look que lució fue muy casual y tradicional para un niño de 8 años.

Vistió una playera tipo polo color azul con rayas naranja de la marca John Lewis, misma que tiene un costo de 10 libras (277 MXN). De hecho, dicha playera ya no está disponible, al menos en línea, tras la publicación de la imagen.

A very Happy Birthday to Prince George! �� https://t.co/SX2kjUGTry — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) July 22, 2021

También resalta que, aunque no es una imagen de cuerpo entero, se alcanza a ver que tiene shorts azul marino, una prenda que aparentemente no podrá usar más a partir de este momento, al menos en actos oficiales, esto por el protocolo real que marca que ningún miembro mayor de 8 años deberá vestir pantalones cortos en público. Veremos más adelante si será una regla que los duques de Cambridge hagan flexible o no.

Finalmente, como descripción de la foto, los orgullosos padres escribieron: “Llegando a los ocho mañana. by The Duchess”. Hasta el momento ya ha ganado más de un millón de likes y claro, miles de mensajes felicitando al cumpleañero.

Su abuelo, el príncipe Carlos, y la Duquesa de Cornwall también se han unido al festejo y publicaron en su cuenta de Twitter la misma imagen con el mensaje: “¡Un muy feliz cumpleaños para el príncipe George!”.