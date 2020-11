Prepara este delicioso yakimeshi de coliflor 

Ciudad de México.- ¿Cuántas veces no has querido repetir el platillo de tu restaurante favorito, pero no sabes cómo cocinarlo ni mucho menos cuales son los ingredientes necesarios para su preparación?

Sin duda entre los restaurantes que más disfrutamos los mexicanos al momento de salir a comer o pedir desde casa, son aquellos especializados en gastronomía japonesa, la cual cuenta con una gran variedad de platillos que impactan a nuestro paladar con su extensa y única propuesta de sabores y recetas.

Entre los favoritos se encuentra el delicioso yakimeshi, el cual puede parecer complejo para su elaboración, sin embargo es muy práctico al momento de prepararse, este puede ser un platillo ideal para cocinar como parte de una comida familiar o como un plato que puede disfrutarse después de un largo día de trabajo.

Es por eso que Carbonell te comparte su receta de yakimeshi de coliflor que sin duda disfrutaras como el de tu restaurante favorito en la ciudad.

Ingredientes:

1 coliflor

2 huevos batidos

2 tazas de pechugas de pollo en cubos

1/2 taza de Salsa de soya

1/4 de taza de Ajonjolí tostado

1 zanahoria, picada

1 calabaza, picada

3 cebollas cambray, picadas

1 cucharada de Jengibre picado

4 cucharadas de Aceite Toque de Oliva Carbonell.

Sal al gusto

Pimienta al gusto



Modo de preparación

Calienta un poco de Aceite y sofríe la col por unos minutos. Retira y reserva.

Calienta un poco de Aceite y cocina el huevo mezclando con una pala. Salpimienta y reserva.



Calienta más Aceite y sella el pollo. Salpimienta y cocina por 5 minutos, reserva.



Añade más Aceite en la misma sartén y acitrona la cebolla, zanahoria, calabaza y jengibre.



Agrega la coliflor, el huevo y el pollo. Vierte la salsa de soya y rectifica sazón.



Cocina por 10 minutos y sirve. Espolvorea cebollín y ajonjolí.

Fuente: Carbonell®