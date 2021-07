Por usar "ropa ofensiva", le prohíben a modelo fitness abordar un avión en aeropuerto de Texas

DALLAS, Texas.- Deniz Saypinar, de 26 años de edad, rompió en llanto al denunciar en redes sociales que le prohibieron abordar su vuelo, en el aeropuerto de Dallas, Texas, por usar vestimenta “inapropiada” y que la aerolínea “American Airlines” la consideró como desnuda.

Fue en Twitter que la modelo australiana, Deniz Saypinar, denunció a la aerolínea “American Airlines” por haberla discriminado sólo por su ropa, quien le prohibió abordar el avión que la trasladaría de Dallas a Miami, Florida, según dijo.

Ellos literalmente no me dejaron abordar un vuelo porque estaba usando esto y me dijeron que estaba desnuda”, dijo la modelo, quien no paraba de llorar mientras se encontraba en el aeropuerto.

En la transmisión que realizó Saypinar desde el aeropuerto Dallas-Fort Worth, se pudo ver la ropa que en esos momentos usaba la modelo, la cual consistía en un top tipo “braless”, color café; un shorts de mezclilla corto y una sudadera blanca que se ató a la cintura.



“SÓLO DEJEN A LAS MUJERES SER LIBRES”: DENIZ SAYPINAR

El discurso de Deniz Saypinar causó controversia en las redes sociales y miles de usuarios se pusieron en contra de la aerolínea, que seguramente se metió en problemas por discriminar a la joven, quien perdió su vuelo el martes por la tarde.

“Me mudé de un país islámico por cómo tratan a la mujer como de segunda o tercera clase y ahora esto me está pasando (En Estados Unidos). Sólo dejen a las mujeres ser libres, no estoy desnuda”, agregó.

La deportista resaltó que ha sido una gran decepción llegar a un país en el que supuestamente se respetan los derechos de las personas y darse cuenta que no es así sino al contrario, existe discriminación hacia las mujeres.

Tras el escándalo que se ha hecho en redes, la aerolínea habría reiterado su postura, ya que la modelo no respetó las políticas de la empresa ni su código de vestimenta ya estipulado desde su fundación.