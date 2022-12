¿Por qué los primeros cristianos no habrían encontrado tan sorprendente la historia navideña del nacimiento virginal?

Cada año, en Navidad, los cristianos celebran el nacimiento del fundador de su religión, Jesús de Nazaret de Galilea. Parte de esta celebración incluye la afirmación de que Jesús nació de una madre virgen llamada María, lo cual es fundamental para la comprensión cristiana de que Jesús es el hijo divino de Dios.

El nacimiento virginal puede parecer extraño para una audiencia moderna, y no solo porque va en contra de la ciencia de la reproducción. Incluso en la Biblia misma, la idea rara vez se menciona.

"Sin embargo, como estudioso del Nuevo Testamento, argumento que las audiencias originales de esta historia no se habrían desanimado por la supuesta "extrañeza" de la historia del nacimiento virginal. La historia se habría sentido mucho más familiar para los oyentes en ese momento, cuando el antiguo Mediterráneo estaba lleno de cuentos de hombres legendarios nacidos de dioses, y cuando los primeros cristianos prestaban mucha atención a las profecías de la Biblia hebrea", dice Rodolfo Galvan Estrada III, profesor Asistente del Nuevo Testamento en la Vanguard University.

Lo que la Biblia dice y no dice

Sorprendentemente, el Nuevo Testamento guarda relativamente silencio sobre el nacimiento virginal excepto en dos lugares. Aparece solo en los evangelios de Mateo y Lucas, escritos unas pocas décadas después de la muerte de Jesús.

El Libro de Mateo explica que cuando José se comprometió con María, ella “fue hallada encinta del Espíritu Santo”. El escritor vincula este embarazo inesperado a una profecía del Antiguo Testamento en Isaías 7:14, que dice que “la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel”. Según el profeta Isaías, este niño sería una señal para el pueblo judío de que Dios los protegería de poderosos imperios.

Ahora, la mayoría de los primeros cristianos fuera de Judea y en todo el imperio romano no conocían el Antiguo Testamento en el hebreo original, sino una traducción griega conocida como la Septuaginta. Cuando el Evangelio de Mateo cita Isaías 7:14, usa la Septuaginta, que incluye el término “parthenos”, comúnmente entendido como “virgen”. Este término difiere del Antiguo Testamento hebreo, que usa la palabra “almah”, propiamente traducida como “mujer joven”. La ligera diferencia en la traducción entre el hebreo y el griego puede no significar mucho, pero para los primeros cristianos que sabían griego, proporcionó una prueba profética del nacimiento de Jesús de la Virgen María.

¿La creencia en el nacimiento virginal se basó en una mala traducción? No necesariamente. Tales términos a veces eran sinónimos en el pensamiento griego y judío. Y la misma palabra griega, “parthenos”, también se encuentra en la versión de Lucas de la historia. Lucas no cita la profecía de Isaías 7:14. En cambio, esta versión de la historia de la Natividad describe al ángel Gabriel anunciándole a María que dará a luz a pesar de que es virgen. Como en la versión de Mateo de la historia, a María se le dice que su bebé será el “hijo de Dios”.

¿Humano y divino?

Para los primeros cristianos, la idea del nacimiento virginal acabó con cualquier rumor sobre el honor de María. También contribuyó a su creencia de que Jesús era el Hijo de Dios y María la Madre de Dios. Estas ideas se volvieron aún más importantes durante el siglo II, cuando algunos cristianos debatían los orígenes de Jesús: ¿Simplemente nació como un ser humano pero se convirtió en el Hijo de Dios después de ser bautizado? ¿Era un ser semidivino, no realmente humano? ¿O era completamente divino y completamente humano?

La última idea, simbolizada por el nacimiento virginal, fue la más aceptada y ahora es una creencia cristiana estándar. Pero el relativo silencio al respecto en las primeras décadas del cristianismo no sugiere necesariamente que los primeros cristianos no lo creyeran. En cambio, como también señaló el erudito bíblico Raymond Brown, el nacimiento virginal probablemente no era una preocupación importante para los cristianos del primer siglo. Afirmaron que Jesús era el divino Hijo de Dios que se hizo hombre, sin tratar de explicar exactamente cómo sucedió esto.

Raíces grecorromanas

Afirmar que alguien nació divinamente no era un concepto nuevo durante el primer siglo, cuando nació Jesús. Muchos héroes grecorromanos tenían historias de nacimientos divinos. Tome tres figuras famosas: Perseo, Ion y Alejandro Magno.

Una de las leyendas griegas más antiguas afirma que Perseo, un antiguo antepasado del pueblo griego, nació de una madre virgen llamada Dánae. La historia comienza con Dánae encarcelada por su padre, el rey de Argos, quien la temía porque estaba profetizado que su nieto lo mataría. Según la leyenda, el dios griego Zeus se transformó en lluvia dorada y la embarazó.

Cuando Danaë dio a luz a Perseo, escaparon y finalmente aterrizaron en una isla donde creció. Con el tiempo se convirtió en un héroe famoso que mató a la Medusa de pelo de serpiente, y su bisnieto fue Hércules, conocido por su fuerza y su ira incontrolable.

El dramaturgo Eurípides, que vivió en el siglo V a. C., describe la historia de Ion, cuyo padre era el dios griego Apolo. Apolo violó a Creusa, la madre de Ion, quien lo abandonó al nacer. Ion creció sin conocer a su padre divino, pero finalmente se reconcilió con su madre ateniense y se hizo conocido como el fundador de varias ciudades griegas en la Turquía actual.

Por último, las leyendas sostenían que Zeus era el padre de Alejandro Magno, el gobernante macedonio que conquistó su vasto imperio antes de los 33 años. Supuestamente, Alejandro fue concebido la noche antes de que su madre consumara su matrimonio con el rey de Macedonia, cuando Zeus la embarazó con un relámpago del cielo. Filipo, el rey de Macedonia, crió a Alejandro como su hijo, pero sospechaba que había algo diferente en su concepción.

Un tipo familiar de héroe

En general, las historias de la concepción divina eran familiares en el antiguo mundo mediterráneo. Hacia el siglo II d.C., Justino Mártir, un teólogo cristiano que defendía el cristianismo, reconoció este punto: que el nacimiento virginal no habría sido considerado como “extraordinario” en las sociedades familiarizadas con las deidades grecorromanas. De hecho, en un discurso al emperador romano Antonino Pío ya los filósofos, Justino argumentó que deberían tolerar la creencia cristiana en el nacimiento virginal tal como lo hicieron con la creencia en las historias de Perseo.

La idea de que lo divino participara en la concepción de un niño destinado a la grandeza no habría parecido tan inusual para una audiencia antigua. Aún más, la interpretación de los primeros cristianos de la profecía en Isaías 7:14 de la Septuaginta apoyaba su creencia de que el origen de Jesús no solo era divino, sino que se predijo en sus escrituras proféticas.

Artículo original publicado en The Conversation