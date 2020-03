Por qué los perros son la mejor compañía durante la cuarentena

Se calcula que en México el 80% de los dueños de perros, los consideran como un miembro más de la familia, convirtiéndolos en compañeros ideales, tomando en cuenta los múltiples beneficios tanto físicos como emocionales que pueden traer a nuestras vidas.

Hoy nos enfrentamos como sociedad a un problema mundial que nos obliga a permanecer en casa para evitar cualquier tipo de contagio de covid-19 en los próximos días.

La buena noticia es que los paseos con tu mascota pueden ayudarlos a ambos a liberar un poco de energía, sin embargo, recuerda que es importante que los realices en lugares abiertos y que esta salida no implique tener contacto con otras personas. Realizar paseos cortos le permitan hacer sus necesidades fisiológicas y darle la actividad física que requiere.

De esta manera, no solo él se verá beneficiado sino tú también ya que, aunque no puedas convivir con tus amigos, asistir a reuniones o al cine, podrás tener actividades que te permitan fortalecer la relación que hoy tienes con tu perro; además, diferentes estudios han demostrado que los dueños de perros suelen sufrir menos depresión, pues estar al pendiente de sus mascotas les ayuda a no sentirse solos y ser más positivos.

Te compartimos algunas actividades que pueden hacer este tiempo juntos en casa:

Ayúdalo a liberar la ansiedad con juegos: Coloca premios dentro de un juguete de caucho, esto ayuda a fortalecer su desarrollo cognitivo y lo mantiene entretenido un buen rato.

El alimento para fortalecer su relación: Si lo que quieres es darle variedad al momento de comer, puedes colocar en una charola de hielos un poco de agua y vaciar un sobre en filetes en cada espacio, de modo que puedas congelarlos y usarlos como premios.

Los premios como actividad física: Esconde sus premios o su juguete favorito, es una actividad que además de ayudarlo a fortalecer y practicar con su olfato, lo mantendrá físicamente activo buscando de un lugar al otro.

Entrenamiento, ¿qué necesita aprender o qué te gustaría enseñarle? Este tiempo en casa lo puedes ocupar para enseñarle un nuevo truco y reforzarlo con la práctica del día a día. No olvides que aprenden a través de repetición, sé constante y prémialo cuando lo haga correctamente.



Es importante tener en cuenta que la Organización Mundial de la Salud no tiene evidencias de que este virus se transmite de mascotas a humanos o viceversa, así que puedes estar tranquilo de convivir con tu mascota de manera habitual. De cualquier manera, algunas recomendaciones son lavarse las manos después de cada paseo y limpiar las patitas de tu perro; para ello puedes utilizar un poco de gel antibacterial, toallitas húmedas o usar agua y jabón como si te lavaras las manos.

Las personas que estén enfermas o bajo atención médica debido al COVID-19 deben evitar el contacto directo con sus mascotas y dejar su cuidado a otros miembros del hogar o amigos, siempre y cuando estos también tomen en cuenta y respeten las medidas de higiene para cuidarlos.

Recuerda que uno de tus mejores aliados en el cuidado de tu mascota es el médico veterinario. Al final, lo más importante es que esté sano y bien alimentado.