¿Por qué los hombres duran tanto en el retrete? Hay una explicación

LOS ÁNGELES.-En redes sociales surgió el tema de que los hombres casados y con hijos pasan demasiado tiempo en el baño sentados en el trono.

Este debate tomó relevancia luego de que una mujer denunciara en Reddit que su marido utiliza como excusa que va al baño para evitar cuidar a sus hijos.

El hilo de Reddit tenía a una madre pidiendo un consejo, diciendo que estaba bastante segura de que su esposo estaba usando la excusa "necesito hacer popo" para dejar de cuidar a sus gemelos.

Ella sintió que él estaba ignorando sus deberes y en cambio se iba a jugar en su teléfono mientras estaba sentado en el trono de porcelana.

Ella tomó el asunto en sus propias manos, apagó el WiFi y sus "problemas estomacales falsos" que lo hicieron sentarse en el inodoro por 25 minutos a la vez se detuvieron.

Esto causó una pelea entre ellos y mamá quería saber si ella estaba actuando bien o mal.

Ella recibió cientos de comentarios donde la comprendían.

"Mi esposo también hace esto" respondieron, y parece que la mujer destapó algo que pocas mujeres se atrevían a prestarle la debida importancia.

El portal Romper habló con el doctor Niket Sonpal, director asociado del programa de residencia en el Hospital y Centro Médico de la Universidad de Brookdale, para llegar al fondo de este asunto que parece ser más común de lo que pensábamos.

¿Es normal que los esposos necesiten tanto tiempo para defecar, si esa madre y otras mujeres que notan períodos de tiempo similares con su pareja, deben preocuparse por su salud, o solo es que ellos están utilizando esa excusa para evitar la labor de ser padres?

Según Sonpal, hay razones de salud por las cuales un hombre puede pasar tanto tiempo en el baño, específicamente si está estreñido.

“Nadie debería, en teoría, tomar tanto tiempo para defecar. Si la persona pasa mucho tiempo en el baño puede ser que no está bebiendo suficiente agua y las heces son demasiado duras”, indica Sonpal. "No obtienen suficiente fibra y las heces no son lo suficientemente voluminosas".

Incluso con todo eso, el médico dice que nadie debería pasar más de cinco minutos tratando de evacuar.

"Si tiene una dieta adecuada con buena fibra y suficiente ingesta de agua, sus idas al retrete deberían ser muy breves", agrega el médico. Un estudio de 2017 publicado en la revista Soft Matter y destacado por New Scientist, dice que incluso eso es demasiado largo y que el mamífero promedio, sí, incluidos los humanos, tarda solo 12 segundos en defecar.

Es difícil enojarse con alguien que necesita pasar tanto tiempo en el baño si hay una preocupación médica legítima.

Pero Jonathan Alpert, un sicoterapeuta de Manhattan, dice que papá podría estar escapando de sus deberes parentales.

Le dijo al portal CafeMom que el baño es una especie de escondite para las personas porque nadie pregunta qué estás haciendo allí, incluso si pasas mucho tiempo.

"Creo que lo llamaría un lugar seguro", dice Alpert. "Sabes, la mayoría de las personas no van a cuestionar las actividades o la motivación de alguien para ir al baño. ... Todos merecen su privacidad para ir al baño, y creo que algunas personas podrían estar usándolo para su ventaja".

Por último invitó a las mujeres que sientan que su marido va al baño para huir de sus deberes a hablarlo, y si tienen algún problema de salud tratarlo cuanto antes.

