CIUDAD DE MÉXICO.- ¿Te has preguntado la razón por la cual los aviones comerciales están equipados con chalecos salvavidas para los pasajeros en caso de alguna emergencia pero no con paracaídas cuando los vuelos se hacen a miles de metros de altura y no en superficies con agua? A continuación, te decimos el motivo.

De acuerdo con Eduardo Vargas, un experimentado piloto mexicano, hay varias razones por las cuales las aeronaves comerciales decidieron prescindir de los paracaídas.

En su cuenta de Twitter @CapLaloVargas, el piloto indicó que en caso de una emergencia en el aire, los chalecos salvavidas sí podrían salvar tu vida, pero los paracaídas no.

¿Por qué los paracaídas no son útiles para los accidentes de aviones comerciales?

Según Vargas, las razones por las que los aviones comerciales no tienen paracaídas son las siguientes:

Se necesita tiempo para saltar de un paracaídas

Antes de saltar de un paracaídas es necesario tiempo y cuidado, además de que debe asegurarse que está bien colocado y todo está en orden para ser utilizado.

Además, en una situación de emergencia habrá quienes no sepan usarlo, y en tales momentos hay que actuar lo antes posible.

La solución podría ser que cada pasajero llevara el paracaídas puesto durante todo el vuelo, pero esto sería incómodo.

¿Por qué los aviones comerciales no cuentan con paracaídas para sus pasajeros en caso de un accidente. Foto: Pixabay

Hay que saber el funcionamiento de un paracaídas

Suponiendo que todos los pasajeros llevan puesto el paracaídas, en caso de una emergencia sería complicado recordar las instrucciones cuando no se está preparado para saltar.

Además, se tienen que considerar distintos factores como el viento, la posición de salto, los movimientos del cuerpo y cómo se aterrizará.

Los aviones no están diseñados para usar paracaídas

Los aviones diseñados para paracaidismo (generalmente avionetas) tienen las alas por delante de la puerta de escape, además de turbinas frontales o no tenerlas.

En caso de que una persona tuviera que saltar con paracaídas de un avión comercial, golpearía su cola o alas, lo que le produciría una muerte instantánea.

Otra… supongamos que te envalentonas para saltar. La velocidad promedio (crucero) de un avión comercial ronda los 750 kilómetros por hora (siendo de 130 a 180 para practicar paracaidismo). Si te asomas un poco, significaría la mutilación inmediata de la parte del cuerpo que sobresale de la aeronave, así que ni lo pienses”.

Abrir las compuertas de un avión en pleno vuelo no es seguro

En caso de que se abra una compuerta del avión en pleno vuelo, o sea a unos 35 mil pies de altura (10 mil metros), habría una despresurización muy grave en la cabina, lo que llevaría a los pasajeros a sufrir hipoxia, es decir a “dormirse” en unos 30 segundos por el cambio brusco.

Aunado a esto, hay que recordar que los fierros de la aeronave también fallan y son maleables, por lo que la presión interna y externa del avión muy probablemente arrancaría partes de este.

La “carga útil” de los aviones no permite que se usen paracaídas

La “carga útil” es la capacidad que tiene el avión para transportar carga, o sea a la tripulación, los pasajeros, sus equipajes, el combustible, etc.

Debido a que todo está calculado y planeado, en caso de que se llevara un paracaídas para cada pasajero, se tendrían que bajar las maletas de las personas, lo que se traduce en menos ganancias económicas para las aerolíneas.

¿Por qué los aviones cuentan con salvavidas?

Aunque muchos aviones no pasan por arriba del agua, hay que recordar que las leyes de aviación obligan a los vuelos a llevar chalecos salvavidas, y por cuestiones de tiempo y logística, las aerolíneas los dejan en su lugar para no estarlos metiendo y sacando en cada vuelo, dice Vargas, además hay aviones que cuentan con varias rutas al día.

Otro beneficio de los salvavidas es que para ponérselos no es necesario entrenamiento, además de que pesa muy poco.